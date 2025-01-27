Женщина превратила сарай в уютный дом в миниатюре и больше не платит за газ (фото)

Хозяйка часто водит гостей в сарай, чтобы похвастаться интерьерами. По ее словам, люди в восторге от того, насколько удачно там все обустроено.

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Британка, которую зовут Ви, превратила старый сарай в уютный домик в миниатюре, чтобы не платить за дорогой газ и заодно расширить жилое пространство для отдыха. Результатами своих стараний она поделилась в социальных сетях.

"Люди говорят, что я живу в сарае. Нет, я живу в трейлере, а там прохлаждаюсь в течение дня", — отмечает в описании к видео жительница Великобритании.

Все гости в восторге

Ви часто водит гостей в сарай, чтобы похвастаться интерьерами. По ее словам, люди в восторге от того, насколько удачно там все обустроено. Внутри есть небольшой столик, телевизор и два дивана, чтобы отдохнуть в течение дня.

Сарай полностью изолирован. На деревянном полу лежит два коврика, чтобы не мерзли ноги. Многие интересуются, насколько холодно в миниатюрном домике зимой. Владелица утверждает, что греется с помощью дровяного камина.

Внутри сарая очень уютно Фото: TikTok

"Я люблю свой сарай; он небольшой, но чистый и теплый", — отметила Ви.

"Лучшее решение"

Ее ролик стал вирусным в TikTok, собрав более 167 тысяч просмотров и 4,5 тысячи лайков. Пользователи сети в комментариях расхвалили невероятную трансформацию сарая.

"Это самый красивый сарай, который я когда-либо видела";

"Выглядит уютно и комфортно";

"Ого, это фантастика. С дровяной печью всегда очень уютно и тепло";

"Лучшее решение. От электрических обогревателей мне становится плохо";

"Это лучше, чем у некоторых людей дома".

Напомним, Хейли Рубери вместе со своим партнером превратила старый фургон в крошечный домик на колесах. В процессе ремонта женщина использовала доступные товары в строительных магазинах, а также интересные находки в интернете. Результатами трансформации она поделилась в TikTok.

А вот Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам.