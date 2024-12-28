Семья живет в сарае, чтобы не платить за аренду: все удивляются, когда заходят к ним в гости

Семья отапливает свой дом дровяной печью, которую умеют разжигать даже дети. Это очень удобно и помогает сократить счета за отопление.

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Семья из семи человек переехала в переоборудованный сарай, чтобы не связываться с ипотекой, а также не платить за дорогую аренду жилья. Об этом мать семейства, которую зовут Сара, рассказывает в ролике, размещенном на YouTube-канале Tiny Shed Life.

Жилье семьи состоит из двух помещений. В одном спят родители, Сара и ее муж, а в другом — все потомки. Трое на трехъярусной двухъярусной кровати, остальные — на двухъярусной. Комнаты соединены между собой коридором, где хранится обувь и верхняя одежда. Хозяевам удалось настолько уютно все обустроить, что люди млеют, когда приходят к ним в гости.

Давняя мечта

Семья отапливает свой дом дровяной печью, которую умеют разжигать даже ее дети. "Очень удобно, если вы пытаетесь сократить счета, ведь это бесплатно. Теперь мы живем в деревне так, как всегда мечтали", — говорит Сара и добавляет, что они живут на 35 акрах земли, поэтому могут выйти на улицу, если хочется уединение.

Помещение семьи состоит из двух помещений. В одном спят родители, Сара и ее муж, а в другом — все потомки Фото: Tiny Shed Life

По словам матери, дети учатся в сарае, причем она выделила одну секцию специально для школьных занятий. "Это фантастически работает, все вмещается", — резюмирует женщина.

Свое жилье

Жизнь в переоборудованном сарае — это отличная возможность сэкономить деньги на дом, сохраняя при этом независимость. Кризис стоимости жизни в Великобритании продолжает расти, поэтому все больше взрослых пытаются найти альтернативные варианты решения этой проблемы.

Перепись 2021 года показала, что более половины британцев в возрасте до 23 лет живут с родителями. По состоянию на март 2023 года средняя цена дома в этой стране составляла 285 тысяч фунтов стерлингов, что для многих является неподъемной суммой.

Кроме того, Resolution Foundation провела исследование, которое показало, что средняя стоимость первого взноса на жилье выросла втрое: с 5% от полной цены в 1989 году до 15% — в 2019 году.

Напомним, Хейли Рубери вместе со своим партнером превратила старый фургон в крошечный домик на колесах. В процессе ремонта женщина использовала доступные товары в строительных магазинах, а также интересные находки в интернете. Результатами трансформации она поделилась в TikTok.

А вот Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам.