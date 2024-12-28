Сім'я живе в сараї, щоб не платити за оренду: всі дивуються, коли заходять до них у гості

Родина опалює свою оселю дров'яною піччю, яку вміють розпалювати навіть діти. Це дуже зручно й допомагає скоротити рахунки за опалення.

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Родина з семи осіб переїхала до переобладнаного сараю, щоб не зв’язуватися з іпотекою, а також не платити за дорогу оренду житла. Про це матір сімейства, яку звуть Сара, розповідає у відео, розміщеному на YouTube-каналі Tiny Shed Life.

Житло сім'ї складається з двох приміщень. В одному сплять батьки, Сара та її чоловік, а в іншому — всі нащадки. Троє на триярусному двоярусному ліжку, решта — на двоярусному. Кімнати з'єднані між собою коридором, де зберігається взуття та верхній одяг. Господарям вдалось настільки затишно все облаштувати, що люди мліють, коли приходять до них в гості.

Давня мрія

Родина опалює свою оселю дров'яною піччю, яку вміють розпалювати навіть її діти. "Дуже зручно, якщо ви намагаєтеся скоротити рахунки, бо це безплатно. Тепер ми живемо в селі так, як завжди мріяли", — розповідає Сара і додає, що вони живуть на 35 акрах землі, тому можуть вийти на вулицю, якщо їм потрібно усамітнення.

Помешкання родини складається з двох приміщень. В одному сплять батьки, Сара та її чоловік, а в іншому — всі нащадки Фото: Tiny Shed Life

За словами матері, діти навчаються в сараї, причому вона виділила одну секцію спеціально для шкільних занять. "Це фантастично працює, все вміщається", — резюмує жінка.

Своє житло

Життя в переобладнаному сараї — це чудова можливість заощадити гроші на будинок, зберігаючи при цьому незалежність. Криза вартості життя у Великій Британії продовжує зростати, тому все більше дорослих намагаються знайти альтернативні варіанти розв’язання цієї проблеми.

Перепис 2021 року показав, що більш ніж половина британців віком до 23 років живуть з батьками. Станом на березень 2023 року середня ціна будинку в цій країні становила 285 тисяч фунтів стерлінгів, що для багатьох є непіднімною сумою.

Крім того, Resolution Foundation провела дослідження, яке показало, що середня вартість першого внеску на житло зросла втричі: з 5% від повної ціни в 1989 році до 15% — у 2019 році.

Нагадаємо, Хейлі Рубері разом зі своїм партнером перетворила старий фургон на крихітний будиночок на колесах. У процесі ремонту жінка використовувала доступні товари у будівельних магазинах, а також цікаві знахідки в інтернеті. Результатами трансформації вона поділилась в TikTok.

А от Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами.