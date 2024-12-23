Всього за 26 тисяч грн: жінка зробила з гнилого причепа затишний дім на колесах (фото)

Додавши трохи креативності, Хейлі Рубері перетворила запліснявілий старий трейлер на розкішне житло, де можна заночувати.

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Хейлі Рубері разом зі своїм партнером перетворила старий фургон на крихітний будиночок на колесах. У процесі ремонту жінка використовувала доступні товари у будівельних магазинах, а також цікаві знахідки в інтернеті. Результатами трансформації вона поділилась в TikTok.

Господиня зняла на відео, як прикрашає причеп — тепер він готовий до подорожей. За її словами, на повну реконструкцію транспортного засобу довелось витратити рік часу й близько 500 фунтів стерлінгів (26 тис. грн).

Дешеве житло

"Ви повірите, що ми купили цей Van Roys Caravan 1989 року всього за 500 фунтів? Довелось все почистили й розібрали. До побачення, роки бруду, та привіт новому початку! Насамперед ми взялися за найнеобхідніше, полагодили те, що було зламано, відшліфували та пофарбували, що могли. Для великих змін не потрібен великий бюджет", — заявила Рубері, звертаючись до своїх 42 тис. підписників.

Парі вдалося перетворити фургон у розкішну кімнату, де об’єднані кухня, вітальня та спальня. Особливої атмосфери приміщенню додають елементи декору із деталями ручної роботи та казковими вогнями, аби усе було, наче вдома.

Парі вдалося перетворити фургон у розкішну кімнату Фото: TikTok

"Дивовижно, на що ви здатні, коли проявляєте творчість. Хто сказав, що для створення спогадів потрібна розкіш?" — ставить риторичне питання авторка ролика, яка планує невдовзі вирушити у свою першу подорож.

Реакція людей

Багато користувачів мережі почали ділитися своїми думками у розділі коментарів, засипавши її схвальними відгуками та компліментами.

"Моя токсична риса — вірити, що я можу це зробити";

"Просто неймовірно!";

"Чудово! Дуже подобається колір, який ти обрала".

"Я б хотіла зробити щось подібне

"Моя мрія. Не можу дочекатися, коли все закінчиться!";

"Я планую купити невеликий вагончик, щоб його розібрати та облаштувати там домашній офіс. Просто потрібно знайти хороший варіант!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

А от родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525.