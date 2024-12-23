Всего за 26 тысяч грн: женщина сделала из гнилого прицепа уютный дом на колесах (фото)
Добавив немного креативности, Хейли Рубери превратила старый трейлер в роскошное жилье, где можно заночевать.
Хейли Рубери вместе со своим партнером превратила старый фургон в крошечный домик на колесах. В процессе ремонта женщина использовала доступные товары в строительных магазинах, а также интересные находки в интернете. Результатами трансформации она поделилась в TikTok.
Хозяйка сняла на видео, как украшает прицеп — теперь он готов к путешествиям. По ее словам, на полную реконструкцию транспортного средства пришлось потратить год времени и около 500 фунтов стерлингов (26 тыс. грн).
Дешевое жилье
"Вы поверите, что мы купили этот Van Roys Caravan 1989 года всего за 500 фунтов? Пришлось все почистить и разобрать. До свидания, годы грязи, и привет новому началу! Первым делом мы взялись за самое необходимое, починили то, что было сломано, отшлифовали и покрасили, что могли. Для больших изменений не нужен большой бюджет", — заявила Рубери, обращаясь к своим 42 тыс. подписчиков.
Паре удалось превратить фургон в роскошную комнату, где объединены кухня, гостиная и спальня. Особую атмосферу помещению добавляют элементы декора с деталями ручной работы и сказочными огнями, чтобы все было как дома.
"Удивительно, на что вы способны, когда проявляете творчество. Кто сказал, что для создания воспоминаний нужна роскошь?" — задает риторический вопрос автор ролика, которая планирует вскоре отправиться в свое первое путешествие.
Реакция людей
Многие пользователи сети начали делиться своими мыслями в разделе комментариев, засыпав ее одобрительными отзывами и комплиментами.
- "Моя токсичная черта — верить, что я могу это сделать";
- "Просто невероятно!";
- "Отлично! Очень нравится цвет, который ты выбрала".
- "Я бы хотела сделать что-то подобное";
- "Моя мечта. Не могу дождаться, когда все закончится!";
- "Я планирую купить небольшой вагончик, чтобы его разобрать и обустроить там домашний офис. Просто нужно найти хороший вариант!".
Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.
А вот семья из городка Денби (Великобритания) отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка на оживленной трассе A525.