Жінка перетворила сарай на затишний будинок у мініатюрі й більше не платить за газ (фото)

Господиня часто водить гостей у сарай, щоб похвастатися інтер’єрами. За її словами, люди в захваті від того, наскільки вдало там усе облаштовано.

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Британка, яку звуть Ві, перетворила старий сарай на затишний будиночок у мініатюрі, аби не платити за дорогий газ й заодно розширити житловий простір для відпочинку. Результатами своїх старань вона поділилася у соціальних мережах.

"Люди кажуть, що я живу в сараї. Ні, я живу в трейлері, а там прохолоджуюся протягом дня", — зазначає в описі до відео жителька Великої Британії.

Всі гості у захваті

Ві часто водить гостей у сарай, щоб похвастатися інтер’єрами. За її словами, люди в захваті від того, наскільки вдало там усе облаштовано. Всередині є невеликий столик, телевізор та два дивани, щоб відпочити протягом дня.

Сарай повністю ізольований. На дерев'яній підлозі лежить два килимки, щоб не мерзли ноги. Багато хто цікавиться, наскільки холодно в мініатюрному будиночку взимку. Власниця стверджує, що гріється за допомогою дров’яного каміна.

Всередині сараю дуже затишно Фото: TikTok

"Я люблю свій сарай; він невеликий, але чистий і теплий", — зазначила Ві.

"Найкраще рішення"

Її ролик став вірусним у TikTok, зібравши понад 167 тисяч переглядів і 4,5 тисячі вподобайок. Користувачі мережі у коментарях розхвалили неймовірну трансформацію сараю.

"Це найкрасивіший сарай, який я коли-небудь бачила";

"Виглядає затишно та комфортно";

"Ого, це фантастика, З дров'яною піччю завжди дуже затишно і тепло";

"Найкраще рішення. Від електричних обігрівачів мені стає погано";

"Це краще, ніж у деяких людей вдома".

Нагадаємо, Хейлі Рубері разом зі своїм партнером перетворила старий фургон на крихітний будиночок на колесах. У процесі ремонту жінка використовувала доступні товари у будівельних магазинах, а також цікаві знахідки в інтернеті. Результатами трансформації вона поділилась в TikTok.

А от Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами.