"На работу еду 200 км": украинская семья выбралась из города в сельский дом за $4 тысячи (фото)

Владелица усадьбы Виталия в разговоре с Фокусом рассказывает о решении переехать из города в село, стоимости ремонта в старом доме, а также уходе за овцами и козами.

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30-летняя Виталия Кудрик вместе с мужем Андреем (43) приобрели и обустраивают уютную усадьбу в Тернопольской области. Женщина, которая получила образование врача-офтальмолога, теперь вынуждена еженедельно преодолевать более 200 километров, чтобы добраться на работу в живописное Яремче.

В интервью Фокусу Виталия рассказывает о мотивации переехать из города в село, стоимости ремонта в старом доме, где 15 лет никто не жил, уходе за овцами и козами, а также запуске собственного YouTube-канала "Хата возле леса".

Вы ежедневно проезжаете 200 километров до работы?

— Где-то 1-2 раза в неделю, а остальные дни отдыхаю. У нас с мужем бизнес по изготовлению очков в Яремче и Рахове, но живем мы в Тернопольской области.

Как вы добираетесь?

— Вечерним поездом. Это на самом деле очень удобно, потому что в дороге можно выспаться, а утром ты уже на месте. Отрабатываешь и в тот же день можно возвращаться домой. Если же нужно заехать в Рахов, то останавливаюсь у знакомой женщины. Снимаю у нее небольшую комнатку.

Для чего вы приобрели дом так далеко от цивилизации?

— Во-первых, это связано с ограниченными финансами. Например, даже старенький дом вблизи Яремче будет стоить где-то $30-40 тысяч. Когда мы с Андреем отложили около $10 тысяч, то начали искать варианты поблизости, в частности в Коломыйском районе. Но все, что там было, нам не нравилось. И вот как-то раз наткнулись на эту усадьбу и заинтересовались, потому что относительно недалеко отсюда живет родня моего мужа.

Дом до начала ремонта Фото: Хата біля лісу | YouTube

Это после полномасштабной войны цены так выросли или они всегда такие были?

— Может, и не всегда. Скорее всего, когда Буковель открылся.

Потратили на ремонт $20 тысяч

Я смотрел обзор вашего дома. Там заметны большие трещины в комнатах. Вы не боитесь, что все это может просто рухнуть?

— В комментариях под видео люди переживали за нашу безопасность, но зря. Там просто нужно укрепить фундамент, сделать опалубку. Так что все поправим — и будет стоять.

А что с коммуникациями: газ, электричество, водоснабжение?

— В доме в течение 15 лет никто не жил. Когда мы приехали, там ничего не было. Все кабели оказались разорванными, а вокруг дома просто вырос лес. Мы сначала оперативно подвели свет, потом — воду. Ну и зажили уже в цивилизации. Далее задумались о ремонте, потому что стены были промокшие в углах и кое-где завелся грибок. По ходу поняли, что с крышей большая беда. Как оказалось, ее нужно было менять в первую очередь. Далее сделали выгребную яму, чтобы стекала вода, и обустроили ванную комнату. Словом, все быстро закрутилось и поехало.

Семья уже потратила на ремонт около $20 тысяч Фото: Хата біля лісу | YouTube

Сколько потратили денег на ремонт?

— Около 20 тысяч долларов. Смотрите, мы же много всего сделали. Например, свет подвести — это немного, всего-навсего где-то тысячу гривен. Вода и септик — $1,2 тысячи. Новая крыша — $3 тысячи. Ремонт в ванной — $4 тысячи. Потом вагонка в кухне, забор… Конечно, если это все посчитать, то можно было бы в городе приобрести однокомнатную квартиру.

Из города в деревню

Не жалеете о своем решении?

— Нет, нет, нет, нет. Я очень рада, что все получилось. Мы пожертвовали большими финансами и не только. До того как переехать, тяжело работали без выходных. Утром в 8 часов уходили, а возвращались аж в 23. Мылись и ложились спать. Теперь мы решили кардинально изменить образ жизни: лучше меньше денег, но будем жить в спокойствии.

Вы говорили, что вокруг дома были заросли. Все пришлось вырубить?

— Мы здесь живем уже третий год. Все дрова, которые до сих пор используем для обогрева и приготовления пищи, — исключительно с нашего земельного участка. И еще заготовлено где-то на три года вперед. То есть представьте, что здесь было раньше. Это ужас, если честно!

Виталия не жалеет, что переехала из города в село Фото: Хата біля лісу | YouTube

Выращиваете что-то на огороде?

— Разводим животных: у нас есть три овечки, козел и две козы, чтобы было свежее молоко и мясо. Кстати, они у нас на свободном выгуле — возле дома большое поле. На самом деле это очень хорошо, что они там пасутся. Территория быстро зарастает кустарниками и травой — дом уже б слился с лесом. Мы постоянно учимся, поскольку приехали из города и не до конца понимаем, как со всем справляться. Если честно, на фоне местных, которых в шутку называем киборгами, мы выглядим лузерами. Люди здесь встают в 5 утра и работают беспрерывно.

Осуществление детской мечты

Почему вы решили переехать в село из города, где родились и прожили всю жизнь?

— Это желание возникло у нас с мужем еще задолго до знакомства. Наверное, мы просто такие люди — не любим шум и компании. Чем меньше соседей вокруг, тем нам лучше. К тому же я всегда завидовала людям, у которых есть бабушки в селе. Помню, как одноклассники разъезжались на каникулы, а потом приходили в школу в начале сентября и хвастались, как им было классно. С тех пор у меня сформировался идеальный образ села и появилась мечта, которую теперь пытаюсь воплотить в жизнь.

Напомним, 38-летний Вадим и его жена Татьяна Зайцевы, родители троих детей, в 2020 году решили оставить съемную квартиру в Черновцах и перебраться в небольшой поселок Берегомет, расположенный в 60 км от города. Там они нашли старинную усадьбу, которой более 100 лет. Супруги взялись за ее реставрацию. О том, как изменилась их жизнь и что из этого получилось, они поделились в эксклюзивном интервью для Фокуса.