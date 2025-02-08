Хозяин не понимал, почему затягивается ремонт, а потом проверил камеры (фото)

Видео появилось на Reddit, собрав большое количество лайков и комментариев. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное и раздавать советы.

Related video

53-летний Джон Маркум из Алабамы (США), работающий в сфере ИТ, затеял ремонт в своем доме и долго ждал установки последней детали — кухонной столешницы. Не понимая причину задержки, мужчина решил проверить камеры видеонаблюдения — и тогда все стало на свои места.

Как выяснилось, новая столешница сломалась в руках рабочих, которые доставили ее и пытались вдвоем занести в дом.

"Это был последний штрих во время ремонта на первом этаже. В день, когда рабочие должны были доставить столешницу, они внезапно исчезли. Я подумал, что ребята ушли на обед, или, возможно, отложили работу из-за погоды. Через несколько дней, когда узнал истинную причину задержки, пошел просматривать камеры наблюдения", — рассказывает Джон.

Рабочие случайно сломали столешницу Фото: Reddit

Этот ролик позже появился на Reddit, собрав большое количество лайков и комментариев от пользователей платформы. На записи показано, как двое мужчин берут столешницу с разных краев и идут ко входу в дом. Как только один из них переступает порог, как лист складывается пополам и падает.

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное и раздавать советы. "Надо было или установить раковину, или вырезать отверстие уже на месте", — посоветовал один из участников обсуждения. Другой добавил: "Хорошо, что столешница сломалась именно тогда, а не внутри, где новый пол".

Позже владелец дома добавил в комментариях интересную деталь.

"Мне нравится, как один парень просто застывает на месте. Стоило оставить на записи, как он в течение 15 секунд остается в неподвижном положении, осознавая последствия", — отметил Маркум.

Напомним, ранее Фокус писал, что Джилл Мандли из Торонто (Канада) живет в 130-летнем доме и поэтапно реставрирует его вместе со своим мужем. Однажды дочь хозяйки положила свой телефон на полку камина, стоящего в гостиной, однако устройство случайно скатилось и упало. Достав его, семья была поражена найденными внутри ниши старинными вещами.

А вот Дебора и Джейсон Браун из Австралии приобрели заброшенный дом в небольшом японском городке Миточо и превратили его в уютное гнездышко.