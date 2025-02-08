Хазяїн не розумів, чому затягується ремонт, а потім перевірив камери (фото)

Відео з’явилось на Reddit, зібравши велику кількість вподобайок та коментарів. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене та роздавати поради.

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53-річний Джон Маркум з Алабами (США), який працює у сфері ІТ, затіяв ремонт у своєму будинку й довго чекав на встановлення останньої деталі – кухонної стільниці. Не розуміючи причину затримки, чоловік вирішив перевірити камери відеонагляду — і тоді все стало на свої місця.

Як з’ясувалося, нова стільниця зламалася в руках робітників, які доставили її й намагалися вдвох занести у будинок.

"Це був останній штрих під час ремонту на першому поверсі. У день, коли робітники мали доставити стільницю, вони раптово зникли. Я подумав, що хлопці пішли на обід, або, можливо, відклали роботу через погоду. Через кілька днів, коли дізнався справжню причину затримки, пішов переглядати камери спостереження", — розповідає Джон.

Робітники випадково зламали стільницю Фото: Reddit

Цей ролик пізніше з’явився на Reddit, зібравши велику кількість вподобайок та коментарів від користувачів платформи. На записі показано, як двоє чоловіків беруть стільницю з різних країв та йдуть до входу в будинок. Щойно один з них переступає поріг, як лист складається навпіл та падає.

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене та роздавати поради. "Треба було або встановити раковину, або вирізати отвір уже на місці", — порадив один з учасників обговорення. Інший додав: "Добре, що стільниця зламалась саме тоді, а не всередині, де нова підлога".

Пізніше власник будинку додав цікаву деталь у коментарях.

"Мені подобається, як один хлопець просто застигає на місці. Варто було залишити на записі, як він протягом 15 секунд залишається у нерухомому положенні, усвідомлюючи наслідки", — зазначив Маркум.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джилл Мандлі з Торонто (Канада) живе у 130-річному будинку і поетапно реставрує його разом зі своїм чоловіком. Одного разу донька хазяйки поклала свій телефон на полицю каміна, що стоїть у вітальні, однак пристрій випадково скотився і впав. Діставши його, родина була вражена знайденими всередині ніші старовинними речами.

А от Дебора і Джейсон Браун з Австралії придбали занедбаний будинок в невеликому японському містечку Міточо і перетворила його на затишне гніздечко.