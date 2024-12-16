З руїн на затишок: сім'я перетворила занедбаний японський будинок на затишне гніздечко (відео)

Дебора і Джейсон Браун розпочали реставрацію будинку одразу після його купівлі. Своїми силами вони оновили фасад, упорядкували сад, відремонтували кухню і встановили сучасну ванну кімнату.

Related video

Дебора і Джейсон Браун з Брісбена, Австралія, реалізували свою давню мрію про життя в Японії, придбавши традиційний японський будинок, або акію, в невеликому містечку Міточо. Пара, захоплена японською культурою, звернула увагу на занедбані будинки, що стали доступними завдяки урядовим програмам з відновлення сільських територій. Про це пише Bussines Insider.

Натхнення для переїзду прийшло від Дебори, яка вивчала японську мову в університеті та жила в Токіо в 90-х роках. Дізнавшись про існування акій під час пандемії, пара вирішила втілити свої плани після того, як їхні діти виросли.

"Ми хотіли проєкт, який би став нашою новою пристрастю", — розповіла Дебора, додавши, що їхній вибір припав на будинок 1868 року побудови в епоху Мейдзі.

Будинок був придбаний за 3,5 мільйона єн (приблизно 23 000 доларів США). З моменту покупки подружжя почало відновлення, відремонтувавши фасад, сад і кухню, а також додавши сучасну ванну кімнату.

Попри всі труднощі, включно з мовним бар'єром і несподіванками на кшталт диких тварин, пара продовжує насолоджуватися процесом. Вони ведуть YouTube-канал, присвячений реставрації, і планують повністю завершити проєкт за кілька років.

З моменту купівлі подружжя почало відновлення, відремонтувавши фасад, сад і кухню, а також додавши сучасну ванну кімнату. Фото: NekoAshi Japan

Дебора і Джейсон підкреслюють значущість налагодження стосунків із сусідами та участі в житті місцевої громади. Вони навіть стали членами місцевої асоціації та регулярно взаємодіють із жителями.

Видання зазначає, що іноземці дедалі частіше купують акії через їхню низьку ціну та відсутність обмежень на купівлю нерухомості, проте японські муніципалітети приділяють особливу увагу намірам покупців.

Брауни впевнені, що їхній проєкт стане прикладом того, як відновлення занедбаних будинків може гармонійно поєднуватися з повагою до місцевої культури. У майбутньому вони планують ділити час між Японією та Австралією, поки повністю не вийдуть на пенсію.

Раніше Фокус повідомляв, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.

Також стало відомо, що блогер знайшов старовинний занедбаний будинок зі стародавніми артефактами. Лі Вілкінсон і його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про покинуті будівлі. Цього разу вони знайшли статуї сфінксів, зображення кобр, пентаграми й папіруси з ієрогліфами.