Из руин в уют: семья превратила заброшенный японский дом в уютное гнездышко (видео)

Дебора и Джейсон Браун приступили к реставрации дома сразу после его покупки. Своими силами они обновили фасад, благоустроили сад, отремонтировали кухню и установили современную ванную комнату.

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Дебора и Джейсон Браун из Брисбена, Австралия, реализовали свою давнюю мечту о жизни в Японии, приобретя традиционный японский дом, или акию, в небольшом городке Миточо. Пара, увлеченная японской культурой, обратила внимание на заброшенные дома, ставшие доступными благодаря правительственным программам по восстановлению сельских территорий. Об этом пишет Bussines Insider.

Вдохновение для переезда пришло от Деборы, которая изучала японский язык в университете и жила в Токио в 90-х годах. Узнав о существовании акий во время пандемии, пара решила воплотить свои планы после того, как их дети выросли.

"Мы хотели проект, который бы стал нашей новой страстью", — рассказала Дебора, добавив, что их выбор пал на дом 1868 года постройки в эпоху Мэйдзи.

Дом был приобретен за 3,5 миллиона йен (примерно 23 000 долларов США). С момента покупки супруги начали восстановление, отремонтировав фасад, сад и кухню, а также добавив современную ванную комнату.

Несмотря на все трудности, включая языковой барьер и неожиданности вроде диких животных, пара продолжает наслаждаться процессом. Они ведут YouTube-канал, посвященный реставрации, и планируют полностью завершить проект за несколько лет.

С момента покупки супруги начали восстановление, отремонтировав фасад, сад и кухню, а также добавив современную ванную комнату Фото: NekoAshi Japan

Дебора и Джейсон подчеркивают значимость налаживания отношений с соседями и участия в жизни местного сообщества. Они даже стали членами местной ассоциации и регулярно взаимодействуют с жителями.

Издание отмечает, что иностранцы все чаще покупают акии из-за их низкой цены и отсутствия ограничений на покупку недвижимости, однако японские муниципалитеты уделяют особое внимание намерениям покупателей.

Брауны уверены, что их проект станет примером того, как восстановление заброшенных домов может гармонично сочетаться с уважением к местной культуре. В будущем они планируют делить время между Японией и Австралией, пока полностью не выйдут на пенсию.

Ранее Фокус сообщал, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.

Также стало известно, что блогер нашел старинный заброшенный дом с древними артефактами. Ли Уилкинсон и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. На этот раз они нашли статуи сфинксов, изображения кобр, пентаграммы и папирусы с иероглифами.