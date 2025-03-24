Не чіпи, а вся торгівля: США запровадять нові мита проти 15% країн, включно з РФ, — WSJ

Американські підприємці не знають, за яким принципом Білий дім робитиме виключення для зростання тарифів на продукцію з-за кордону, розповіли журналісти.

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Сполучені Штати Америки з 2 квітня запровадять нові тарифи на торгівлю з цілими країнами, а не на окремі види продукції. Раніше ішлося про підвищення мит, наприклад, на чіпи та автомобілі. Згідно з ідеями президента Дональда Трампа, мита стосуватимуться усієї торгівлі з 15% країн-торгівельних партнерів, зокрема — з Російською Федерацією. Про рішення Трампа щодо "взаємних тарифів" розповіло видання The Wall Street Journal.

Білий дім виділив 15% держав, які мають "торгівельний дисбаланс з США", повідомили джерела WSJ. Адміністрація Трампа назвала ці держави "брудною 15-ю", і саме до них застосують нові мита, ідеться у статті. Співрозмовники медіа перелічили, про які держави ідеться: деякі країни Великої Двадцятки (Австралія, Бразилія, Китай, Європейський Союз, Індія, Японія, Південна Корея). Крім того, американці піднімуть тарифи для Мексики, В’єтнаму, а також РФ, розповіли джерела. Анонімні співрозмовники зауважили, що можливі рідкісні виключення. Втім, за яким принципом їх робитимуть, ніхто не знає: Трамп вважає, що має "зробити це для всіх".

"Цільові країни можуть розраховувати на отримання значно вищих тарифів. Команда Трампа може ввести тарифи в дію майже негайно 2 квітня, використовуючи надзвичайні економічні повноваження", — навело WSJ слова джерел.

Анонімні співрозмовники з Білого дому також пояснили, що Вашингтон поки не планує запроваджувати галузеві тарифи на авто та чіпи, а діятиме за географічно-орієнтованим принципом. 2 квітня Трамп оголосив "Днем визволення", нагадали журналісти. Ідеться про те, що з цієї дати почнуть діяти "взаємні тарифи" для основних торгівельних партнерів США. Раніше говорили про додаткові платежі для автомобільної, фармацевтичної та напівпровідникової промисловості, але джерела WSJ зауважили, що це питання, ймовірно, відкладуть.

"[Трамп] запровадить так звані взаємні тарифи, спрямовані на зрівняння тарифів США з митами, що стягуються торговими партнерами", — написали журналісти.

Тарифна війна — плани Трампа

Зазначимо, раніше Фокус писав про заяви Трампа щодо мит для країн-партнерів. Наприклад, 7 березня президент США повідомив, що планує підняти на 250% тарифи на продукцію з Канади, оскільки йому не сподобалась зростання ціни на електроенергію для американців. Інше погроза пролунала 13 березня. Глава Білого дому попередив, що планує запровадити 200% мита на алкогольну продукцію з Європи. Глава держави заявив, що це принесе користь виноробам США.

Нагадуємо, 17 березня Фокус опублікував думку експертів щодо того, чи через дії Трампа є ризик для долара як світової валюти.