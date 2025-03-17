Непередбачуваність торговельної політики США змушує замислитися над стабільністю долара. Які ризики чекають на світову резервну валюту і чи варто відмовитися від долара на користь євро, досліджував Фокус.

Related video

Попри фінансові війни, митні гойдалки та суперечливі геополітичні заяви президента США Дональда Трампа, долар все ще залишається головною резервною валютою, а Америка — найпотужнішою державою в світі через свою фінансову економічну гегемонію. Та чи надовго? Фокус запитав у експертів.

Що означають митні тарифи Трампа для світових валютних курсів

Валютний ринок із обсягом у 7,5 трлн доларів на день перетворився на центр уваги інвесторів у всьому світі, оскільки у перший же місяць свого президентства Дональд Трамп ухвалив найбільше впродовж століття підвищення митних тарифів США.

Така зміна моделей світової торгівлі, пояснює Bloomberg, впливає і на обмінні курси.

Значний державний борг США у розмірі 36 трлн дол. негативно сприймається інвесторами. Це своєю чергою зменшує привабливість долара як резервної валюти

"Тарифи зазвичай збільшують інфляцію в країні, яка їх запроваджує. Оскільки імпортні товари дорожчають, ціни зростають у всіх напрямках. Центральні банки часто реагують на інфляцію підвищенням процентних ставок, що робить валюту цієї країни більш привабливою для інвесторів, які прагнуть отримати більший прибуток. Це може зміцнити валюту — принаймні в короткостроковій перспективі", — кажуть фахівці.

Трамп ухвалив найбільше впродовж століття підвищення митних тарифів США Фото: The Guardian

Довготривала ж інфляція змушує заощаджувати споживачів, а підприємства витрачати менше через більш високі витрати на ресурси. Таке економічне уповільнення може зробити країну менш привабливою для інвестицій, що зрештою послабить її валюту, незважаючи на вищі процентні ставки. Проте Дональд Трамп попередив американців про такі "невеличкі заворушення" і водночас заспокоїв, мовляв, його тарифна стратегія принесе значний дохід і створить більш збалансовані торгові відносини.

За словами фінансового аналітика, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, незважаючи на тарифну стратегію і мінливі заяви американського президента, долар все ще залишається основною світовою валютою, хоча і дещо втрачає свої позиції.

Центральні банки вже декілька років поспіль збільшують частку золота у резервах, що призводить до зростання вартості золота на ринку

"Америка свого часу глобально прив’язала більшість міжнародної торгівлі до долара. Наразі США залишаються державою-гегемоном через свою фінансово-економічну першість у світі. Вони мають розвинений ринок, куди ці всі долари можна вкласти. Свого часу була висока довіра до фінансової системи США. Проте з приходом Трампа ситуація явно змінюється. І останнім часом долар дійсно втрачає свої позиції. Не так суттєво, але втрачає", — пояснив Шевчишин.

Фахівці вважають, що економічна напруга на світових ринках буде тривати, адже інвестори активніше можуть вкладати кошти в альтернативні активи, наприклад, у золото.

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін нагадує і про значний державний борг США у розмірі 36 трлн доларів. Це теж вагомий чинник впливу на стабільність долара.

"Такий держборг негативно сприймається інвесторами. Своєю чергою це зменшує привабливість долара як резервної валюти. Центральні банки вже декілька років поспіль збільшують частку золота у резервах, що призводить до зростання вартості золота на ринку. Деякі оптимістичні прогнози передбачають, що ціни на золото можуть досягти 4000 доларів за унцію до кінця 2027 року, що приблизно на 35% вище за поточні ціни", — каже Дмитро Чурін.

Долар втрачає стабільність, а світові центральні банки шукають шляхи зменшення його частки у своїх резервах

Долар втрачає привабливість. То чи є сенс інвестувати в євровалюту?

В той час, як долар втрачає стабільність, світові центральні банки шукають шляхи зменшення його частки у своїх резервах. Вони виводять капітал з американських ринків і направляють його до європейських. Це спричиняє зростання попиту на євро, тоді як попит на долар знижується. В результаті це напряму впливає на зростання курсу євро щодо долара.

За даними Reuters, на початку березня індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, а це найгірший показник від грудня 2024 року. Головною причиною видання називає рішення Дональда Трампа щодо ескалації торговельної напруги через його бажання вводити мита проти країн-союзників.

Політика Трампа відвертає від долара, і насамперед Канаду й Мексику, тому що в цих країнах взаємні обмеження завдають серйозних труднощів

"У світі зараз триває дедоларизація — зменшення залежності від долара США, як резервної валюти. Через тарифні війни США, зокрема їхні країни-сусіди, намагатимуться знизити свою залежність від американської валюти і перевести ресурси в найбільш прийнятні. Дійсно, політика Трампа відвертає від долара, і насамперед Канаду й Мексику, тому що в цих країнах взаємні обмеження завдають серйозних труднощів. Те, як Трамп запроваджує обмеження для Канади, не піддається аналізу, адже Сполучені Штати залежать від Канади. Зокрема, від її електроенергії. Тим часом президент США запроваджує обмеження у 25% тоді, коли американські автомобільні заводи мають деякі свої виробництва в Канаді, тому кожне перетинання кордону додає до вартості +25%", — пояснив Андрій Шевчишин.

Зазначимо, що Білий дім вже надав автовиробникам у Мексиці та Канаді виняток на один місяць, а Трамп розглядає можливість полегшення митних правил для деяких сільськогосподарських продуктів. Загалом рішення США можуть зміцнити такі валюти, як мексиканський песо та канадський долар, які нещодавно впали до низьких рівнів, вважають експерти.

Білий дім вже надав автовиробникам у Мексиці та Канаді виняток на один місяць, а Трамп розглядає можливість полегшення митних правил для деяких сільськогосподарських продуктів

"На початку березня інвестори все ще були налаштовані на зміцнення долара, тепер вони повинні враховувати інші чинники, які можуть змінити цю перспективу, включно зі збільшенням витрат Європи на оборону та відповідні тарифні заходи з інших регіонів", — пише Bloomberg.

Євровалюта також зараз дещо укріплює позиції, адже інвестори виводять капітал з американських ринків і направляють його до європейських. Наслідки цих процесів вже відчутні і в Україні, тож може постати питання зміни основної курсоутворювальної валюти з долара на євро. Таку можливість у Нацбанку розглядають. Втім, зазначають, що про швидке рішення не йдеться.

"Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції", — розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Трамп розглядає можливість полегшення митних правил для деяких сільськогосподарських продуктів Фото: https://usm.media/

Наразі частка розрахунків у євро в імпорті в Україну сягнула 50%, тоді як в експорті — 30%.

Поступово частка євро в розрахунках бізнесу може зростати. Але експерти не очікують, що євро стане рятівним кругом для України, адже курсові гойдалки євровалюти не зупиняються.

"Євро виглядає як хороша валюта для диверсифікації активів, проте курс євро продовжить бути волатильним, і тому назвати євро "стабільною валютою" досить важко", — пояснив Дмитро Чурін.

Важливо

США введуть 200% мита на всі вина та шампанське: Трамп озвучив нові погрози ЄС

Щодо інвестицій у євро, то поки що настрій у інвестбанкірів оптимістичний, адже на тлі новин про можливе 30-денне перемир’я курс євро досяг 1,09 дол. Також укріпленню євровалюти сприяють заяви європейських лідерів про збільшення бюджетів на оборону. Проте стабільність євровалюти все ще під питанням, адже немає фінальних рішень США у сфері митної політики. До того ж війна в Україні означає війну на території Європи, а отже інвестори мають враховувати і цей ризик у своїх планах теж. Тим часом долар, хоча і коливається під впливом заяв стосовно нових мит, але залишається головною валютою для розрахунків за експортно-імпортними операціями, і найближчі кілька років ситуація навряд чи суттєво зміниться.

Важливо

Без допомоги Трампа: за чий кошт цього року в Україні виплачуватимуть пенсії

Тим часом, як пише Reuters, курс євро зріс наприкінці минулого тижня після того, як німецькі сторони домовилися про фінансову угоду, яка може збільшити витрати на оборону та відновити зростання найбільшої економіки Європи. А послаблення курсу долара аналітики пов’язують із зростанням інфляційних очікувань, що свідчить про те, що Федеральна резервна система, ймовірно, знизить процентні ставки. Опитування Мічиганського університету свідчить про те, що споживчі настрої в США впали в березні, але інфляційні очікування різко зросли через занепокоєння щодо впливу різких мит президента Дональда Трампа.