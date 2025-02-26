У 2025 році Україна отримає понад 38 млрд доларів допомоги. Фокус спитав у експертів, звідки надійдуть кошти та чи можуть бути проблеми з їх отриманням Україною.

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За минулий рік українцям було виплачено 730 млрд грн пенсій та ще 180 млрд грн інших соціальних платежів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Цього року продовжуємо всі виплати вчасно. 1 березня буде індексація пенсій. Працюємо над запровадженням підтримки родин з дітьми, базової соціальної допомоги та накопичувальної пенсії", — сказав очільник уряду. Прем’єр також поінформував, що цьогоріч є підтвердження про 38,4 млрд доларів бюджетної підтримки. "Працюємо з МВФ та Єврокомісією, Світовим банком, ЄБРР, іншими фінансовими структурами", — зазначив Денис Шмигаль.

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, кажуть, що ризики недоотримання коштів від партнерів цього року мінімальні. "Ми отримаємо 12,5 млрд євро по Ukraine Facility і 21,9 млрд дол по ERA (відсотки від заморожених російських активів, — Фокус). Це гроші поза впливом нової адміністрації США", — розповів у коментарі Фокусу виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

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Війна в 2025: чи вистачить Україні грошей на ведення бойових дій, пенсії та соцвиплати

На думку начальниці управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інни Провотар, перспективи отримання допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році виглядають оптимістично. Вона зауважила, що очікуваний обсяг допомоги — понад 38 мільярдів доларів для покриття критичних невійськових видатків бюджету. Основне джерело цих коштів – це механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) від країн G7, який передбачає 50 мільярдів доларів. Також, каже Інна Провотар, вже підтверджено фінансування від МВФ, який збільшив транші для України з 1,8 мільярда доларів до 2,7 млрд дол.

Від ЄС Україна отримає цього року 12,5 млрд євро Фото: З відкритих джерел

Тобто завдяки траншам від ЄС, МВФ та G7 питання бюджетного дефіциту має бути вирішене, а українців не очікують паузи у соцвиплатах та пенсіях, вважають експерти. Однак повна невизначеність – щодо допомоги в 2026 році. "На 26-й рік такі ризики є. Бо там частина ще буде надходжень від заморожених коштів РФ, але щодо інших програм – то погодження по ним немає. І чим ближче буде до 26-го року, тим буде складніше. Потрібно буде розуміти, як покривати бюджетни розрив", — каже фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, за даними аналітиків французької газети Le Monde, українська армія не протримається на фронті без військової допомоги США більше ніж пів року.

Раніше Фокус писав, що Україна готується до угоди зі США щодо передавання прав на надра, зокрема й родовищ рідкісних і рідкоземельних металів. Поки що угода не підписана, але вірогідність її підписання висока.