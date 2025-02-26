В 2025 году Украина получит более 38 млрд долларов помощи. Фокус спросил у экспертов, откуда поступят средства и могут ли быть проблемы с их получением Украиной.

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За прошлый год украинцам было выплачено 730 млрд грн пенсий и еще 180 млрд грн других социальных платежей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "В этом году продолжаем все выплаты вовремя. 1 марта будет индексация пенсий. Работаем над введением поддержки семей с детьми, базовой социальной помощи и накопительной пенсии", — сказал глава правительства. Премьер также проинформировал, что в этом году есть подтверждение о 38,4 млрд долларов бюджетной поддержки. "Работаем с МВФ и Еврокомиссией, Всемирным банком, ЕБРР, другими финансовыми структурами", — отметил Денис Шмыгаль.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, говорят, что риски недополучения средств от партнеров в этом году минимальны. "Мы получим 12,5 млрд евро по Ukraine Facility и 21,9 млрд долл по ERA (проценты от замороженных российских активов, — Фокус). Это деньги вне влияния новой администрации США", — рассказал в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук.

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Война в 2025: хватит ли Украине денег на ведение боевых действий, пенсии и соцвыплаты

По мнению начальницы управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инны Провотар, перспективы получения помощи от международных партнеров в 2025 году выглядят оптимистично. Она отметила, что ожидаемый объем помощи — более 38 миллиардов долларов для покрытия критических невоенных расходов бюджета. Основной источник этих средств — это механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) от стран G7, который предусматривает 50 миллиардов долларов. Также, говорит Инна Провотар, уже подтверждено финансирование от МВФ, который увеличил транши для Украины с 1,8 миллиарда долларов до 2,7 млрд долл.

От ЕС Украина получит в этом году 12,5 млрд евро Фото: Из открытых источников

То есть благодаря траншам от ЕС, МВФ и G7 вопрос бюджетного дефицита должен быть решен, а украинцев не ожидают паузы в соцвыплатах и пенсиях, считают эксперты. Однако полная неопределенность — относительно помощи в 2026 году. "На 26-й год такие риски есть. Там часть еще будет поступлений от замороженных средств РФ, но относительно других программ — то согласования по ним нет. И чем ближе будет к 26-му году, тем будет сложнее. Нужно будет понимать, как покрывать бюджетный разрыв", — говорит финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Напомним, по данным аналитиков французской газеты Le Monde, украинская армия не продержится на фронте без военной помощи США более чем полгода.

Ранее Фокус писал, что Украина готовится к соглашению с США по передаче прав на недра, в том числе и месторождений редких и редкоземельных металлов. Пока что соглашение не подписано, но вероятность его подписания высока.