Непредсказуемость торговой политики США заставляет задуматься над стабильностью доллара. Какие риски ждут мировую резервную валюту и стоит ли отказаться от доллара в пользу евро, исследовал Фокус.

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Несмотря на финансовые войны, таможенные качели и противоречивые геополитические заявления президента США Дональда Трампа, доллар все еще остается главной резервной валютой, а Америка — самой мощной державой в мире из-за своей финансовой экономической гегемонии. Но надолго ли? Фокус спросил у экспертов.

Что означают таможенные тарифы Трампа для мировых валютных курсов

Валютный рынок с объемом в 7,5 трлн долларов в день превратился в центр внимания инвесторов во всем мире, поскольку в первый же месяц своего президентства Дональд Трамп принял крупнейшее за столетие повышение таможенных тарифов США.

Такое изменение моделей мировой торговли, объясняет Bloomberg, влияет и на обменные курсы.

Значительный государственный долг США в размере 36 трлн долл. негативно воспринимается инвесторами. Это в свою очередь уменьшает привлекательность доллара как резервной валюты

"Тарифы обычно увеличивают инфляцию в стране, которая их вводит. Поскольку импортные товары дорожают, цены растут во всех направлениях. Центральные банки часто реагируют на инфляцию повышением процентных ставок, что делает валюту этой страны более привлекательной для инвесторов, стремящихся получить большую прибыль. Это может укрепить валюту — по крайней мере в краткосрочной перспективе", — говорят специалисты.

Трамп принял крупнейшее на протяжении века повышение таможенных тарифов США Фото: The Guardian

Долгосрочная инфляция заставляет потребителей экономить, а предприятия тратить меньше из-за более высоких затрат на ресурсы. Такое экономическое замедление может сделать страну менее привлекательной для инвестиций, что в конечном итоге ослабить ее валюту, несмотря на более высокие процентные ставки. Однако Дональд Трамп предупредил американцев о таких "небольших беспорядках" и одновременно успокоил, мол, его тарифная стратегия принесет значительный доход и создаст более сбалансированные торговые отношения.

По словам финансового аналитика, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, несмотря на тарифную стратегию и переменчивые заявления американского президента, доллар все еще остается доминирующей мировой валютой, хотя и несколько теряет свои позиции.

Центральные банки уже несколько лет подряд увеличивают долю золота в резервах, что приводит к росту стоимости золота на рынке

"Америка в свое время глобально привязала большинство международной торговли к доллару. Сейчас США остаются государством-гегемоном из-за своего финансово-экономического первенства в мире. Они имеют развитый рынок, куда эти все доллары можно вложить. В свое время было высокое доверие к финансовой системе США. Однако с приходом Трампа ситуация явно меняется. И в последнее время доллар действительно теряет свои позиции. Не так существенно, но теряет", — пояснил Шевчишин.

Специалисты считают, что экономическое напряжение на мировых рынках будет продолжаться, ведь инвесторы активнее могут вкладывать средства в альтернативные активы, например, в золото.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин напоминает и о значительном государственном долге США в размере 36 трлн долларов. Это тоже весомый фактор влияния на стабильность доллара.

"Такой госдолг негативно воспринимается инвесторами. В свою очередь это уменьшает привлекательность доллара как резервной валюты. Центральные банки уже несколько лет подряд увеличивают долю золота в резервах, что приводит к росту стоимости золота на рынке. Некоторые оптимистичные прогнозы предполагают, что цены на золото могут достичь 4000 долларов за унцию до конца 2027 года, что примерно на 35% выше текущих цен", — говорит Дмитрий Чурин.

Доллар теряет стабильность, а мировые центральные банки ищут пути уменьшения его доли в своих резервах

Доллар теряет привлекательность. Так есть ли смысл инвестировать в евровалюту?

В то время, как доллар теряет стабильность, мировые центральные банки ищут пути уменьшения его доли в своих резервах. Они выводят капитал с американских рынков и направляют его на европейские. Это вызывает рост спроса на евро, тогда как спрос на доллар снижается. В результате это напрямую влияет на рост курса евро относительно доллара.

По данным Reuters, в начале марта индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, а это худший показатель с декабря 2024 года. Главной причиной издание называет решение Дональда Трампа по эскалации торгового напряжения из-за его желания вводить пошлины против стран-союзников.

Политика Трампа отворачивает от доллара, и прежде всего Канаду и Мексику, потому что в этих странах взаимные ограничения наносят серьезные трудности

"В мире сейчас идет дедолларизация — уменьшение зависимости от доллара США, как резервной валюты. Через тарифные войны США, в частности их страны-соседи, будут пытаться снизить свою зависимость от американской валюты и перевести ресурсы в наиболее приемлемые. Действительно, политика Трампа отвращает от доллара, и прежде всего Канаду и Мексику, потому что в этих странах взаимные ограничения наносят серьезные трудности. То, как Трамп вводит ограничения для Канады, не поддается анализу, ведь Соединенные Штаты зависят от Канады. В частности, от ее электроэнергии. Между тем президент США вводит ограничения в 25% тогда, когда американские автомобильные заводы имеют некоторые свои производства в Канаде, поэтому каждое пересечение границы добавляет к стоимости +25%", — пояснил Андрей Шевчишин.

Отметим, что Белый дом уже предоставил автопроизводителям в Мексике и Канаде исключение на один месяц, а Трамп рассматривает возможность облегчения таможенных правил для некоторых сельскохозяйственных продуктов. В целом решения США могут укрепить такие валюты, как мексиканский песо и канадский доллар, которые недавно упали до низких уровней, считают эксперты.

Белый дом уже предоставил автопроизводителям в Мексике и Канаде исключение на один месяц, а Трамп рассматривает возможность облегчения таможенных правил для некоторых сельскохозяйственных продуктов

"В начале марта инвесторы все еще были настроены на укрепление доллара, теперь они должны учитывать другие факторы, которые могут изменить эту перспективу, включая увеличение расходов Европы на оборону и соответствующие тарифные меры из других регионов", — пишет Bloomberg.

Евровалюта также сейчас несколько укрепляет позиции, ведь инвесторы выводят капитал с американских рынков и направляют его в европейские. Последствия этих процессов уже ощутимы и в Украине, поэтому может встать вопрос изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Такую возможность в Нацбанке рассматривают. Впрочем, отмечают, что о быстром решении речь не идет.

"Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции", — рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Трамп рассматривает возможность облегчения таможенных правил для некоторых сельскохозяйственных продуктов Фото: https://usm.media/

Сейчас доля расчетов в евро в импорте в Украину достигла 50%, тогда как в экспорте — 30%.

Постепенно доля евро в расчетах бизнеса может расти. Но эксперты не ожидают, что евро станет спасательным кругом для Украины, ведь курсовые качели евровалюты не останавливаются.

"Евро выглядит как хорошая валюта для диверсификации активов, однако курс евро продолжит быть волатильным, и поэтому назвать евро "стабильной валютой" достаточно трудно", — пояснил Дмитрий Чурин.

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Что касается инвестиций в евро, то пока настроение у инвестбанкиров оптимистичное, ведь на фоне новостей о возможном 30-дневном перемирии курс евро достиг 1,09 долл. Также укреплению евровалюты способствуют заявления европейских лидеров об увеличении бюджетов на оборону. Однако стабильность евровалюты все еще под вопросом, ведь нет финальных решений США в сфере таможенной политики. К тому же война в Украине означает войну на территории Европы, а значит инвесторы должны учитывать и этот риск в своих планах тоже. Между тем доллар, хотя и колеблется под влиянием заявлений относительно новых пошлин, но остается главной валютой для расчетов по экспортно-импортным операциям, и ближайшие несколько лет ситуация вряд ли существенно изменится.

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Между тем, как пишет Reuters, курс евро вырос в конце прошлой недели после того, как немецкие стороны договорились о финансовом соглашении, которое может увеличить расходы на оборону и возобновить рост крупнейшей экономики Европы. А ослабление курса доллара аналитики связывают с ростом инфляционных ожиданий, что говорит о том, что Федеральная резервная система, вероятно, снизит процентные ставки. Опрос Мичиганского университета свидетельствует о том, что потребительские настроения в США упали в марте, но инфляционные ожидания резко возросли из-за беспокойства по поводу влияния резких пошлин президента Дональда Трампа.