Гибель депутата Плахотника: в "Батькивщине" озвучили первые версии

Представитель Всеукраинского объединения "Батькивщина" Владимир Федоров подтвердил гибель Александра Плахотника, тело которого обнаружили на обочине дороги рядом с городом Каменское в Днепропетровской области. Представитель политической силы озвучил первую версию трагического инцидента.

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Комментарий Федорова относительно депутата Плахотника опубликовало медиа "Суспільне".

Медиа сообщило, что получило короткое заявление представителя "Батькивщины". Владимир Федоров заявил, что человек, о гибели которого утром сообщила Национальная полиция, — это член политической силы и бывший вице-мэр города Каменское Плахотник. По его словам, партия готовит обращение относительно события. Также собеседник журналистов озвучил одну из версий преступления. По мнению Федорова, речь идет о заказном убийстве.

"Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу", — сказал он.

На портале и в соцсетях ВО "Батькивщина" пока нет комментариев относительно убийства депутата, члена партии. Также не отыскалась реакция руководительницы политической силы Юлии Тимошенко.

Александр Плахотник — детали биографии

Александр Плахотник — 50-летний политик и предприниматель, бывший вице-мэр Каменского. Каменское — город с 200-тысячным населением, расположенный в 50 км к северу от города Днепра. В прошлом мужчина был вице-мэром и секретарем Каменского горсовета, рассказали на портале ОО "Рух ЧЕСНО". "Суспільне" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Плахотник может быть причастен к Леониду и Владимиру Дубинским. Дубинские — граждане Украины, предприниматели, которые находятся в розыске ФБР и которые, как написало медиа, подозреваются "в коррупционных скандалах".

На странице Facebook Плахотника последнее сообщение появилось 23 марта: политик отреагировал на деятельность Верховной Рады. Жена, депутат областного совета Елена Плахотник, ничего не писала о событии.

Гибель Плахотника — детали

Отметим, утром 28 марта Национальная полиция сообщила о теле мужчины, которое нашли на обочине грунтовой дороги неподалеку от Каменского. На тот момент медиа утверждали, что это мог быть Плахотник. Правоохранители сообщили, что мужчина погиб от огнестрельного ранения. Также указывается, что открыли уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство по заказу. Если отыщут виновников преступления, то они могут оказаться за решеткой на срок от 10 до 15 лет или на пожизненный срок.

Напоминаем, 14 марта в Одессе погиб проукраинский активист и волонтер Демьян Ганул. Жена Ганула отреагировала на видео с места событий, на котором видно равнодушное поведение свидетелей.