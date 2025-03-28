На Днепропетровщине обнаружили тело мужчины: в соцсети пишут, что это представитель "Батькивщины" Плахотник

Сейчас на месте обнаружения тела работает также криминалистическая лаборатория. Устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о правовой квалификации.

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В Каменском районе Днепропетровской области на обочине проселочной дороги обнаружили тело мужчины. На месте работают следователи. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня, 28 марта, около 8:20. Водитель автомобиля сообщил, что обнаружил на обочине тело человека. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия", — проинформировали в полиции.

Сейчас на месте обнаружения тела работает также криминалистическая лаборатория. Устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о правовой квалификации.

Как информируют украинские медиа, тело может принадлежать местному депутату от ВО "Батькивщина" Александру Плахотнику. Пока в полиции эту информацию ни опровергли, ни подтвердили, указав, что "личность мужчины устанавливается".

В местных телеграмм-каналах сообщают, что погибший — Александр Плахотник имел несколько попыток пройти в парламент от блока Тимошенко, но неудачно. Его жена — депутат облсовета от "БЮТ".

СМИ отмечают, что Александр Плахотник — руководитель областной ячейки ВО "Батькивщина", однако на самом деле руководителем является депутат Днепропетровского областного совета Елена Плахотник.

Вместе с тем председателем фракции "Батькивщина" в Каменском городском совете является Олег Плахотник, который тоже представляет партию "Батькивщина", был первым заместителем городского головы и баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.

Поэтому пока не известно, какой именно Плахотник, если это он, погиб.

Напомним, что в Украине народного депутата признали виновным в незаконном получении 85 тыс. долларов США за аренду земли и приговорили к 7 годам лишения свободы.