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Украина

На Днепропетровщине обнаружили тело мужчины: в соцсети пишут, что это представитель "Батькивщины" Плахотник

убийство, депутат, Александр Плахотник, родина, тело, обочина
Полиция работает на месте обнаружения тела

Сейчас на месте обнаружения тела работает также криминалистическая лаборатория. Устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о правовой квалификации.

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В Каменском районе Днепропетровской области на обочине проселочной дороги обнаружили тело мужчины. На месте работают следователи. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня, 28 марта, около 8:20. Водитель автомобиля сообщил, что обнаружил на обочине тело человека. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия", — проинформировали в полиции.

Сейчас на месте обнаружения тела работает также криминалистическая лаборатория. Устанавливаются все обстоятельства и решается вопрос о правовой квалификации.

Как информируют украинские медиа, тело может принадлежать местному депутату от ВО "Батькивщина" Александру Плахотнику. Пока в полиции эту информацию ни опровергли, ни подтвердили, указав, что "личность мужчины устанавливается".

В местных телеграмм-каналах сообщают, что погибший — Александр Плахотник имел несколько попыток пройти в парламент от блока Тимошенко, но неудачно. Его жена — депутат облсовета от "БЮТ".

СМИ отмечают, что Александр Плахотник — руководитель областной ячейки ВО "Батькивщина", однако на самом деле руководителем является депутат Днепропетровского областного совета Елена Плахотник.

Вместе с тем председателем фракции "Батькивщина" в Каменском городском совете является Олег Плахотник, который тоже представляет партию "Батькивщина", был первым заместителем городского головы и баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.

Поэтому пока не известно, какой именно Плахотник, если это он, погиб.

Напомним, что в Украине народного депутата признали виновным в незаконном получении 85 тыс. долларов США за аренду земли и приговорили к 7 годам лишения свободы.