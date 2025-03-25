Нардепа приговорили к 7 годам заключения за взятку: в СМИ рассказали, о ком речь

Суд признал виновным депутата в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов.

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Народный депутат Украины признан виновным в незаконном получении 85 тыс. долларов США за аренду земли и приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что обвинительный приговор нардепу вынесен 25 марта 2025 года. Он признан виновным в мошенничестве и предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права быть избранным в органы государственной власти сроком на 3 года и конфискацией имущества.

В САП не называют фамилию народного депутата. Однако "Суспільне" отмечает, что речь идет о народном депутате Анатолии Гунько.

Дело Анатолия Гунько: что известно

В САП рассказали, что нардеп на момент совершения преступления был одновременно председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины. Он подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, находящихся в постоянном пользовании государственного предприятия академии аграрных наук, и дальнейшего непрепятствования в хозяйственной деятельности с целью завладения средствами.

Нардеп выразил просьбу предпринимателю передать "вознаграждение в размере 221 тыс. долларов США — из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли. Анатолий Гунько вместе с двумя сообщниками разоблачен с поличным сразу после получения ими части средств, а именно 85 тыс. долларов США.

Производство в отношении другого фигуранта дела, помощника Игоря Калиниченко, было остановлено в связи с его мобилизацией.

Добавим, что народный депутат Украины Анатолий Гунько был избран от политической партии "Слуга народа". Однако 10 августа 2023 года он был исключен из ее состава.

Напомним, что 9 августа 2024 года Анатолию Гунько была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тогда его отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Об отправке дела в суд стало известно 19 февраля.