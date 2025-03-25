Нардепа засудили до 7 років ув'язнення за хабар: у ЗМІ розповіли, про кого мова

Суд визнав винним депутата у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів.

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Народного депутата України визнано винним у незаконному одержанні 85 тис. доларів США за оренду землі та засуджено до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що обвинувальний вирок нардепу винесений 25 березня 2025 року. Його визнано винним у шахрайстві та пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України) та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права бути обраним до органів державної влади строком на 3 роки та конфіскацією майна.

В САП не називають прізвище народного депутата. Однак "Суспільне" зазначає, що мова йде про народного депутата Анатолія Гунька.

Справа Анатолія Гунька: що відомо

В САП розповіли, що нардеп на момент скоєння злочину був одночасно головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. Він підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності з метою заволодіння коштами.

Нардеп висловив прохання підприємцю передати "винагороду в розмірі 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі. Анатолія Гунька разом з двома спільниками викрито на гарячому одразу після одержання ними частини коштів, а саме 85 тис. доларів США.

Провадження щодо іншого фігуранта справи, помічника Ігоря Калініченка, було зупинене у зв’язку з його мобілізацією.

Додамо, що народний депутат України Анатолій Гунько був обраний від політичної партії "Слуга народу". Однак 10 серпня 2023 року він був виключений з її складу.

Нагадаємо, що 9 серпня 2024 року Анатолію Гуньку було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Тоді його відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень. Про відправлення справи до суду стало відомо 19 лютого.