85 тысяч долларов взятки: в суд передали дело народного депутата Гунько (видео)

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько обещал предпринимателю обеспечить передачу в аренду государственных земель.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отправила на скамью подсудимых действующего народного депутата Украины и его сообщника. Обоих уличенных на получении взятки в размере 85 тысяч долларов, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, народный избранник предложил предпринимателю путем подкупа должностных лиц получить под обработку землю, которая находилась в постоянном пользовании госпредприятия Национальной академии аграрных наук Украины. За каждый гектар аграрий должен был заплатить 130 долларов взятки.

Общая сумма неправомерной выгоды составляла почти четверть миллиона долларов — 221 тысячу долларов. Из них 85 тысяч долларов предприниматель должен был передать авансом до начала обработки земли. Нардепа и двух его сообщников поймали "на горячем" — во время передачи первой части денег 9 августа 2023 года. Тогда же правоохранители и сообщили ему о подозрении.

Один из сообщников, по информации НАБУ, находится в розыске.

Правоохранители имени подозреваемого не называют, однако, в сообщении НАБУ говорится, что задержанный — председатель Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины. Известно, что тогда эту временную комиссию возглавлял народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

10 августа 2023 года фракция "Слуга народа" исключила из своего состава Анатолия Гунько.

18 октября 2023 года за нардепа внесли залог в размере 10 миллионов гривен.

Напомним, 21 ноября 2023 года НАБУ и САП задержали народного депутата Сергея Лабазюка. Он пытался дать взятку высокопоставленному чиновнику Минвосстановления и председателю Госагентства восстановления. Лабазюк хотел получить для своего подконтрольного предприятия заказов на восстановление инфраструктурных объектов на 1 млрд гривен.

22 ноября 2023 года суд избрал меру пресечения народному Андрею Одарченко. Его подозревают в попытке дать взятку главе Госагентства по восстановлению Мустафе Найему на сумму 50 тысяч долларов.