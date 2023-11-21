Нардепа Лабазюка уличили во взяточничестве: ему сообщили о подозрении (фото, видео)

По информации следствия, депутата задержали при передаче "процента" в размере 150 тыс. долларов за предоставленный подряд по восстановлению разрушенного моста.

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В Украине разоблачили на взяточничестве еще одного депутата. Он пытался дать взятку высокопоставленному чиновнику Минвосстановления и главе Госагентства восстановления. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В сообщениях не указывается фамилия народного депутата, однако в ОО "Центр противодействия коррупции" заявили, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.

По информации следствия, мужчина хотел получить для своего подконтрольного предприятия заказов на восстановление инфраструктурных объектов на 1 млрд гривен. Для этого он в августе обратился к главе Министерства восстановления и пообещал отдавать с каждого подряда 3-5% от стоимости.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Так нардеп получил 50 млн гривен, за которые его компания должна была отстроить один из разрушенных мостов. "Процент" с этой суммы в размере 150 тыс. долларов он разоблачителю-главе Госагентства восстановления.

Как сообщают в НАБУ, средства народный депутат передавал на автомобильной стоянке одного из киевских супермаркетов. В частности, деньги он спрятал в китайской шкатулке.

По информации САП, нардепу Лабазюку и его сообщнику, а именно директору компании, объявили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды. Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются все причастные к преступлению лица.

Что известно о Сергее Лабазюке

Сергей Лабазюк избирался в Верховную раду Украины три раза: 2012, 2014 и 2019 годах. По информации сайта Chesno, каждый раз он избирался в парламент как беспартийный самовыдвиженец по 188 округу (Хмельницкая область). Депутат является членом группы "За будущее" и членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее нардеп стал участником журналистского расследования относительно тендерных махинаций и по информации СМИ его подозревали в скрытой приватизации государственного имущества.

Кроме того, в конце 2016 года СМИ писали, что в подконтрольной депутату компании проводили обыски сотрудники украинской службы безопасности. Во время обысков депутат избил одного из сотрудников СБУ. В результате избиения его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Обыски и задержания депутатов

Отметим, 21 ноября народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у депутата Верховной рады Украины Сергея Лабазюка.

Также Алексей Гончаренко сообщал, что обыски проводят у депутата от партии "Слуга народа" Владимира Козака. В частности, он является членом Комитета Верховной рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Добавим, что работники НАБУ также разоблачили депутата Андрея Одарченко. По информации следствия, он также пытался дать взятку председателю Государственного агентства восстановления. За выделение средств на ремонт подконтрольного ему объекта депутат предлагал дать 50 тыс. долларов в криптовалюте.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Напомним, недавно НАБУ сообщило о подозрении руководству Госспецсвязи. Речь шла о завладении государственными средствами в сумме 62 млн грн.

20 ноября в Госспецсвязи заявили, что стоит воздержаться от обвинений в отношении должностных лиц до решения суда.