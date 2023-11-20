Кабмин уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя: что стало причиной (схема, фото)

По информации постпреда Кабмина в Раде Тараса Мельничука, временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Дмитрий Маковский.

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Кабинет министров Украины на заседании 20 ноября принял решение об увольнении главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно выполнение обязанностей председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины возложено на Маковского Дмитрия Васильевича", — добавил представитель правительства.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора Фото: Госспецсвязь Украины

Известно, что Госспецсвязь – орган, который, в частности, отвечает за киберзащиту государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры Украины.

Что произошло

В понедельник, 20 ноября, НАБУ и САП сообщили, что разоблачена организованная группа, в том числе с топ-менеджерами Госспецсвязи, завладевшая государственными средствами на сумму более 62 миллионов гривен.

Как сообщает следствие, на протяжении 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

"Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов и чтобы обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства на сумму более 285 миллион гривен", — говорится в сообщении.

Схема НАБУ Фото: НАБУ

Однако, по информации НАБУ, реальная стоимость программного обеспечения (ПО), которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 миллиона гривен. То есть разница была равна 62 миллионам гривен, которой и завладели участники преступной схемы.

"Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", — констатируют следователи.

По данным НАБУ, под подозрением оказались шесть человек:

председатель Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о Юрии Щиголе

Бригадный генерал Юрий Щиголь возглавлял Госспецсвязь с июля 2020 года. Занимался государственной программой обеспечения украинских бойцов беспилотниками — так называемой "Армией дронов", основанной в июле 2022 года совместно Министерством цифровой трансформации, Госспецсвязи, Генеральным штабом и проектом United24.

С 2008-го по 2020 год проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях в Службе безопасности Украины.

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