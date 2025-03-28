На Дніпропетровщині виявили тіло чоловіка: в соцмережі пишуть, що це представник "Батьківщини" Плахотник

Зараз на місці виявлення тіла працює також криміналістична лабораторія. Встановлюються всі обставини та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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У Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі путівця виявили тіло чоловіка. На місці працюють слідчі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

"Інформація про подію надійшла до чергової частини поліції сьогодні, 28 березня, близько 8:20. Водій автомобіля повідомив, що виявив на узбіччі тіло людини. Слідчо-оперативна група працює на місці події", — проінформували у поліції.

Зараз на місці виявлення тіла працює також криміналістична лабораторія. Встановлюються всі обставини та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Як інформують українські медіа, тіло може належати місцевому депутату від ВО "Батьківщина" Олександру Плахотніку. Поки у поліції цю інформацію ані спростували, ані підтвердили, вказавши, що "особа чоловіка встановлюється".

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що загиблий — Олександр Плахотник мав декілька спроб пройти до парламенту від блоку Тимошенко, але невдало. Його дружина – депутатка облради від "БЮТ".

ЗМІ зазначають, шо Олександр Плахотнік – керівник обласного осередку ВО "Батьківщина", проте насправді керівником є депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Плахотнік.

Разом із тим головою фракції "Батьківщина" у Кам’янській міській раді є Олег Плахотнік, який теж представляє партію "Батьківщина", був першим заступником міського голови і балотувався до Верховної Ради, але не пройшов.

Тож поки не відомо, який саме Плахотнік, якщо це він, загинув.

Нагадаємо, що в Україні народного депутата визнали винним у незаконному одержанні 85 тис. доларів США за оренду землі та засудили до 7 років позбавлення волі.