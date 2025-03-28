Загибель депутата Плахотніка: у "Батьківщині" озвучили перші версії

Представник Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Федоров підтвердив загибель Олександра Плахотніка, тіло якого виявили на узбіччі дороги поруч з містом Кам'янське в Дніпропетровській області. Представник політичної сили озвучив першу версію трагічного інциденту.

Related video

Коментар Федорова щодо депутата Плахотніка опублікувало медіа "Суспільне".

Медіа повідомило, що отримало коротку заяву представника "Батьківщини". Володимир Федоров заявив, що чоловік, про загибель якого зранку повідомила Національна поліція, — це член політичної сили та колишній віцемер міста Кам'янське Плахотнік. З його слів, партія готує звернення щодо події. Також співрозмовник журналістів озвучив одну з версій злочину. На думку Федорова, ідеться про замовне убивство.

"Ми вважаємо, що це замовне вбивство, ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу", — сказав він.

На порталі та у соцмережах ВО "Батьківщина" поки що немає коментарів щодо вбивства депутата, члена партії. Також не відшукалась реакція очільниці політичної сили Юлії Тимошенко.

Олександр Плахотнік — деталі біографії

Олександр Плахотнік — 50-річний політик та підприємець, колишній віцемер Кам'янського. Кам'янське — місто з 200-тисячним населенням, розташоване за 50 км на північ від міста Дніпра. У минулому чоловік був віцемером та секретарем Кам'янської міськради, розповіли на порталі ГО "Рух ЧЕСНО". "Суспільне" з посиланням на власні джерела повідомило, що Плахотнік може бути причетним до Леоніда та Володимира Дубинських. Дубинські — громадяни України, підприємці, які перебувають у розшуку ФБР та які, як написало медіа, підозрюються "в корупційних скандалах".

На сторінці Facebook Плахотніка останній допис з'явився 23 березня: політик відреагував на діяльність Верховної Ради. Дружина, депутатка обласної ради Олена Плахотнік, нічого не писала про подію.

Загибель Плахотніка — деталі

Зазначимо, зранку 28 березня Національна поліція повідомила про тіло чоловіка, яке відшукали на обочині ґрунтової дороги неподалік від Кам'янського. На той момент медіа стверджували, що це міг бути Плахотнік. Правоохоронці повідомили, що чоловік загинув від вогнепального поранення. Також вказується, що відкрили кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — умисне вбивство на замовлення. Якщо відшукають винуватців злочину, то вони можуть опинитись за ґратами на термін від 10 до 15 років або на довічний термін.

Нагадуємо, 14 березня в Одесі загинув проукраїнський активіст та волонтер Дем'ян Ганул. Дружина Ганула відреагувала на відео з місця подій, на якому видно байдужу поведінку свідків.