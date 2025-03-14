В Одесі застрелили активіста і волонтера Демʼяна Ганула, - нардеп

Невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста, після чого втік з місця події.

Related video

В центрі Одеси сталася стрілянина. Застрелили чоловіка. Нападник з місця події втік. Його шукає поліція. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив що застрелили активіста Дем'яна Ганула.

"За інформацією з моїх джерел, в Одесі вбили Демʼяна Ганула", — написав Гончаренко.

У поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка в центрі Одеси.

"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув", — йдеться в повідомленні поліції.

Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти.

У поліції зазначили, що вживаються заходи щодо затримання стрілка. Новина оновлюється.

Дем'ян Ганул: що відомо

Дем'ян Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016).

Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що активіст просив у СБУ захисту, оскільки в РФ оголосили нагороду за його вбивство. За словами Ганула, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.