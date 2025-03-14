В Одесі застрелили активіста і волонтера Демʼяна Ганула, - нардеп
Невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста, після чого втік з місця події.
В центрі Одеси сталася стрілянина. Застрелили чоловіка. Нападник з місця події втік. Його шукає поліція. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив що застрелили активіста Дем'яна Ганула.
"За інформацією з моїх джерел, в Одесі вбили Демʼяна Ганула", — написав Гончаренко.
У поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка в центрі Одеси.
"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув", — йдеться в повідомленні поліції.
Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти.
Читати також
Хто стоїть за Трампом: 6 сил сучасної політичної системи США
Операція "Труба": як росіяни змогли прорватися під Суджею через газову мережу
"Читає" літаки на ходу: китайський ШІ позбавив пілотів США надії на перемогу в повітряному бою
Військові кораблі КНР оточили Австралію, змусивши її засумніватись у своєму флоті, — ЗМІ
У поліції зазначили, що вживаються заходи щодо затримання стрілка. Новина оновлюється.
Дем'ян Ганул: що відомо
Дем'ян Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016).
Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що активіст просив у СБУ захисту, оскільки в РФ оголосили нагороду за його вбивство. За словами Ганула, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.
Читати також
ЗСУ йдуть із Курської області: що відбувається на фронті (карта)
За участю людини у цивільному: у Харкові чоловіка забрали просто з вулиці (відео)
У Києві було чутно вибух без оголошення повітряної тривоги: що відомо (відео)
"Я проти перемир'я": Кротевич пояснив, як Україна може перемогти у війні