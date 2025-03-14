В Одессе застрелили активиста и волонтера Демьяна Ганула, — нардеп
Неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города, после чего скрылся с места происшествия.
В центре Одессы произошла стрельба. Застрелили мужчину. Нападавший с места происшествия скрылся. Его ищет полиция. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил что застрелили активиста Демьяна Ганула.
"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", — написал Гончаренко.
В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в центре Одессы.
"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб", — говорится в сообщении полиции.
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Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты.
В полиции отметили, что принимаются меры по задержанию стрелка. Новость обновляется.
Демьян Ганул: что известно
Демьян Ганул — украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Уличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Экс-руководитель силового блока Правого сектора в Одессе (2014-2016).
Напомним, что 24 июля сообщалось, что активист просил у СБУ защиты, поскольку в РФ объявили награду за его убийство. По словам Ганула, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.
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