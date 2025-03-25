"Ніхто не підійшов": вдова Ганула звинуватила одеситів у тому, що допустили вбивство її чоловіка

Жанна Вознюк говорить, що її коханий обожнював Одесу, але в місті, яке він вважав рідним, на людному проспекті ніхто йому не допоміг.

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Вдова убитого в Одесі 14 березня активіста й волонтера Дем'яна Ганула звинуватила одеситів у байдужості та тому, що серед дня на людній вулиці ніхто не прийшов на допомогу її чоловікові, у сториз на своїй сторінці в Instagram 25 березня.

Жанна Вознюк опублікувала емоційні сториз про вбивство її чоловіка Фото: Instagram / zhannavoznjuk Вдова загиблого Дем'яна Ганула говорить, що ніхто не прийшов на допомогу її чоловіку Фото: Instagram / zhannavoznjuk

"Дем'ян міг би бути живим. У мене немає слів. Я ніколи не любила Одесу. Мені був огидний цей "вайб", який так усім подобається. Натомість коханий обожнював, вважав це місто рідним. В рідному місті, на проспекті, на якому бував щодня, з десяток людей допустили вбивство. Ніхто не підійшов", — написала Жанна.

Дружина убитого в Одесі Дем'яна Ганула звинуватила одеситів у байдужості Фото: Instagram / zhannavoznjuk

"Я могла б побажати їм всім смерті, але вони і так не живі", — додала дружина Дем'яна Ганула.

Прощання з Дем'яном Ганулом відбулося в Одесі 19 березня, а 21 березня Жанна Вознюк опублікувала світлини проводжання чоловіка в останню путь на сторінці в Instagram.

"Я дякую всім, хто розділяє цей біль. Я знаю, що смерть Демʼяна — це не тільки моя втрата, це втрата всієї Одеси та всієї України. Це вистріл в нас всіх. Це тріумф зла. Це вершина несправедливості", — написала Жанна.

Вбивство Дем'яна Ганула: що відомо

Народний депутат Олексій Гончаренко 14 березня повідомив, що в центрі Одеси застрелили активіста і волонтера Демʼяна Ганула. Він був також громадським діячем, блогером, зоо- та екозахисником, засновником і керівник ГО "Вуличний фронт", учасником Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. З 2014 по 2016 рік керував силовим блоком Правого Сектору в Одесі.

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко того ж дня повідомив про відкриття кримінального провадження за статтею "замовне вбивство" та заявив, що бере розслідування під свій особистий контроль.

Ближче до вечора 14 березня Ігор Клименко повідомив про затримання правоохоронцями можливого вбивці активіста Дем'яна Ганула.

Депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов 15 березня озвучив імовірні мотиви убивці Ганула. За його словами, убивство міг замовити хтось із родичів постраждалих під час подій в Одесі 2 травня 2024 року, коли 48 людей загинули в пожежі.

16 березня журналісти з зали Київського районного суду Одеси повідомили, що підозрюваного у вбивстві Ганула 46-річного Сергія Шалаєва заарештовано на 2 місяці без права внесення застави.

У 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу 16 березня розповіли, що підозрюваний Сергій Шалаєв у липні 2024 року був переведений з елітної бригади ЗСУ, 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, і допущений до тимчасово виконуючого обов'язки офіцера резерву запасної роти, проте більшу частину часу перебував на лікуванні та не залучався до бойових дій. З 22 лютого він не повернувся з відпустки та перебував у самовільному залишенні частини.