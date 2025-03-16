Підозрюваного у вбивстві Ганула Сергія Шалаєва заарештували на два місяці без права внесення застави

На прохання прокурора запобіжний захід Шалаєву суддя Юлія Федулаєва обирала в закритому режимі.

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Київський районний суд Одеси заарештував на два місяці без права внесення застави 46-річного Сергія Шалаєва за підозрою в умисному вбивстві на замовлення місцевого активіста Дем'яна Ганула і незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє кореспондент "Ґрат" із зали суду.

Суддя Юлія Федулаєва розглядала питання про арешт у закритому режимі. На цьому наполіг прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону, посилаючись на міркування безпеки і необхідність нерозголошення даних слідства. Адвокати Шалаєва не заперечували.

У суді підозрюваний підтвердив свою особу, повідомив, що народився в Києві, має вищу освіту, але останнім часом жив в Одесі. Він також заявив, що є чинним військовослужбовцем, проте перебуває у статусі того, хто самовільно залишив частину (СЗЧ).

Подробиці справи

За даними українських правоохоронних органів, 14 березня невідомий на вулиці застрелив Дем'яна Ганула. Того ж дня поліція затримала Сергія Шалаєва, у якого під час обшуку знайшли гранату.

Нацполіція звинувачує його в умисному вбивстві, скоєному на замовлення. СБУ уточнила, що Шалаєв є військовослужбовцем, а з 23 лютого 2025 року він перебував у розшуку за самовільне залишення частини.

Зі свого боку прокуратура висунула йому підозру в умисному вбивстві, скоєному на замовлення, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

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