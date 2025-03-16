Подозреваемого в убийстве Ганула Сергея Шалаева арестовали на два месяца без права внесения залога

По просьбе прокурора меру пресечения Шалаеву судья Юлия Федулаева избирала в закрытом режиме.

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Киевский районный суд Одессы арестовал на два месяца без права внесения залога 46-летнего Сергея Шалаева по подозрению в умышленном убийстве на заказ местного активиста Демьяна Ганула и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает корреспондент "Ґрат" из зала суда.

Меру пресечения Шалаеву судья Юлия Федулаева избирала в закрытом режиме. На этом настаивал прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона. Он мотивировал это соображениями безопасности и неразглашения сведений следствия. Защита подозреваемого не возражала.

Сергей Шалаев, 46-летний уроженец Киева, имеет высшее образование и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он сообщил суду, что является действующим военнослужащим, однако находится в статусе самовольного оставления части (СЗЧ).

Специализированная прокуратура в сфере обороны южного региона предъявила ему подозрение в умышленном убийстве, совершенном по заказу, а также в незаконном обращении с оружием.

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