Поліція затримала можливого убивцю активіста Дем'яна Ганула, — Клименко (фото)

Глава МВС повідомив про затримання можливого стрільця, який убив Дем'яна Ганула. Можливому підозрюваному — близько 50 років, ймовірно, проживав у Кіровоградській області.

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Українські правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Спершу про затримання повідомили одеські пабліки, згодом інформацію підтвердив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименка. Про деталі затримання Клименко написав у Telegram-каналі.

Глава МВС повідомив, що підозрюваного затримала в квартирі, в якій він переховувався. Під час обшуку виявили набої та вогнепальну зброю, з якої, ймовірно, убили Ганула. Імені фігуранта та можливих мотивів міністр не назвав.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про затримання можливого стрільця. Глава держави повідомив, що Клименко його інформує про розслідування злочину. Над справою працюють десятки оперативників з різних установ, написав він. Крім того, до розслідування долучать усі необхідні ресурси — МВС, СБУ та генеральної прокуратури, ідеться у дописі Зеленського.

Убивство Дем'яна Ганула — що відомо про затриманого

У анонімному каналі "Одесса INFO" додали деякі деталі щодо особи затриманого. Вказано, що він — житель Кіровоградської області, з якої походить Дем'ян Ганул. Водночас громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко опублікував фото можливого стрільця та назвав його ім'я, вказав дату народження. Активіст заявив, що громадянин начебто отримав закордонний паспорт. Національна поліція та МВС не публікували імені підозрюваного.

Що відомо про убивство Ганула

Фокус писав про стрілянину в Одесі 14 березня 2025 року. Національна поліція повідомила про надзвичайну подію, яка сталась на Приморському бульварі. Інформацію про інцидент правоохоронці отримали о 10:30. Приїхавши за викликом, вони побачили чоловіка з вогнепальними пораненнями, який помер на місці злочину. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що загиблий — Дем'ян Ганула. Посадовець заявив, що в Одесу прямує слідча група з Києва, тим часом поліція опублікувала фото можливого стрільця. Стрілець — чоловік у цивільному одязі, який, ймовірно, вчинивши злочин, сів на таксі й поїхав у невідомому напрямку.

Дем'ян Ганул — громадський активіст та волонтер, учасник Революції гідності та подій в Одесі 2 травня 2014 року, коли відбулись сутички з проросійськи налаштованим натовпом. Весною 2024 року Ганул звертався у Нацполіцію: говорив, що йому погрожують росіяни та їхні прихильники в Україні.

Нагадуємо, у січні правоохоронці повідомили про спробу замовного убивства: місцевий політик зазіхав на життя фермера в Полтавській області.