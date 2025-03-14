Поліція показала підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула: подробиці розслідування (фото)

Чоловік, який підозрюється у вбивстві на активіста Дем'яна Ганули, потрапив на камери відеоспостереження. Камери показали, що він був у цивільному одязі і нікуди не поспішав.

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Головне управління Національної поліції в Одеській області опублікували фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Фото з'явилось близько 12 год. 14 березня, а вже за кілька хвилин місцеві пабліки повідомили, що фігурант начебто здався правоохоронцям. Фото підозрюваного з'явилось на сторінці Facebook одеської поліції.

Правоохоронці написали, що встановлюють місцеперебування громадянина, підозрюваного у вбивстві активіста в Одесі. Також є закликають людей повідомити, якщо вони щось знають про цю людину. На скриншотах з вуличних камер відеоспостереження видно чоловіка у темному цивільному одязі з темно-зеленою сумкою через плече. Фігурант не ховається: бачимо поголене обличчя без бороди та вусів, частково вибриту голову.

Крім того, місцеві пабліки опублікували фото, на якому міг поїхати підозрюваний. Втім, поліція не оприлюднювала інформацію про транспортні засоби, які міг використати стрілець. Також з'явилась заява, що підозрюваний начебто здався поліції, але офіційно таких даних немає: правоохоронці це заперечили у Telegram-каналі.

Убивство Дем'яна Ганула - можлива машина, на якій втік підозрюваний Фото: Скриншот

Убивство Дем'яна Ганула — деталі

Зазначимо, вдень 14 березня Національна поліція повідомила про стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. Як заявили правоохоронці, вони отримали сигнал про надзвичайну подію о 10:30. Прибувши на бульвар, вони побачили чоловіка, який помер внаслідок вогнепального поранення. Тим часом стрілець втік з місця злочину: на відео камер спостереження бачимо, як він на очах у перехожих робить "контрольний постріл".

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що створив слідчу групу, яка з Києва поїхала до Одеси, щоб з'ясувати обставини злочину. Також він підтвердив допис нардепа Олексія Гончаренка: загиблий — Дем'ян Ганула. Ганул — громадський активіст та волонтер, зоозахисник, блогер, засновник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності, який протистояв проросійським силам в Одесі 2 травня 2014 року.

Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про замовне вбивство. Правоохоронці наголосили, що підозрюваний — не військовий, і запевнили, що є зачіпки.

Нагадуємо, 24 березня 2024 року Фокус писав про ситуацію з Ганулою. Громадський активіст звернувся до поліції з проханням про охорону.