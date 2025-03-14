Полиция показала подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула: подробности расследования (фото)

Мужчина, который подозревается в убийстве активиста Демьяна Ганулы, попал на камеры видеонаблюдения. Камеры показали, что он был в гражданской одежде и никуда не спешил.

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Главное управление Национальной полиции в Одесской области опубликовали фото мужчины, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула. Фото появилось около 12 час. 14 марта, а уже через несколько минут местные паблики сообщили, что фигурант якобы сдался правоохранителям. Фото подозреваемого появилось на странице Facebook одесской полиции.

Правоохранители написали, что устанавливают местонахождение гражданина, подозреваемого в убийстве активиста в Одессе. Также призывают людей сообщить, если они что-то знают об этом человеке. На скриншотах с уличных камер видеонаблюдения видно мужчину в темной гражданской одежде с темно-зеленой сумкой через плечо. Фигурант не скрывается: видим выбритое лицо без бороды и усов, частично выбритую голову.

Кроме того, местные паблики опубликовали фото, на котором мог поехать подозреваемый. Впрочем, полиция не обнародовала информацию о транспортных средствах, которые мог использовать стрелок. Также появилось заявление, что подозреваемый якобы сдался полиции, но официально таких данных нет: правоохранители это отрицают в Telegram-канале.

Убийство Демьяна Ганула — возможная машина, на которой сбежал подозреваемый Фото: Скриншот

Убийство Демьяна Ганула — детали

Отметим, днем 14 марта Национальная полиция сообщила о стрельбе на Приморском бульваре в Одессе. Как заявили правоохранители, они получили сигнал о чрезвычайном происшествии в 10:30. Прибыв на бульвар, они увидели мужчину, который умер в результате огнестрельного ранения. Тем временем стрелок скрылся с места преступления: на видео камер наблюдения видно, как он на глазах у прохожих делает "контрольный выстрел".

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что создал следственную группу, которая из Киева поехала в Одессу, чтобы выяснить обстоятельства преступления. Также он подтвердил сообщение нардепа Алексея Гончаренко: погибший — Демьян Ганула. Ганул — общественный активист и волонтер, зоозащитник, блогер, основатель ОО "Уличный фронт", участник Революции достоинства, который противостоял пророссийским силам в Одессе 2 мая 2014 года.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства по статье о заказном убийстве. Правоохранители отметили, что подозреваемый — не военный, и заверили, что есть зацепки.

Напоминаем, 24 марта 2024 года Фокус писал о ситуации с Ганулой. Общественный активист обратился в полицию с просьбой об охране.