Убийство Демьяна Ганула в Одессе: в полиции опровергли, что стрелял мужчина в военной форме
В городе ввели план-перехват, поскольку стрелок скрылся с места происшествия.
В Приморском районе Одессы 14 марта был застрелен мужчина. Как пишут СМИ, им стал проукраинский активист и волонтер Демьян Ганул. В СМИ распространили информацию, что стрелок был в военной форме. В Министерстве внутренних дел это заявление опровергли.
"Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности", — прокомментировал глава МВД Игорь Клименко.
В городе ввели план-перехват "Сирена".
В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.
"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб", — говорится в сообщении полиции.
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Напомним, что 24 июля сообщалось, что активист Демьян Ганул просил у СБУ защиты, поскольку в РФ объявили награду за его убийство. По словам Ганула, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.
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