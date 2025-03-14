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Украина Убийство активиста Демьяна Ганула

Убийство Демьяна Ганула в Одессе: в полиции опровергли, что стрелял мужчина в военной форме

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В городе ввели план-перехват, поскольку стрелок скрылся с места происшествия.

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В Приморском районе Одессы 14 марта был застрелен мужчина. Как пишут СМИ, им стал проукраинский активист и волонтер Демьян Ганул. В СМИ распространили информацию, что стрелок был в военной форме. В Министерстве внутренних дел это заявление опровергли.

"Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности", — прокомментировал глава МВД Игорь Клименко.

В городе ввели план-перехват "Сирена".

В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства убийства.

"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб", — говорится в сообщении полиции.

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Напомним, что 24 июля сообщалось, что активист Демьян Ганул просил у СБУ защиты, поскольку в РФ объявили награду за его убийство. По словам Ганула, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

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