Вбивство Дем'яна Ганула в Одесі: у поліції спростували, що стріляв чоловік у військовій формі
У місті запровадили план-перехоплення, оскільки стрілець втік з місця події.
В Приморському районі Одеси 14 березня було застрелено чоловіка. Як пишуть ЗМІ, ним став проукраїнський активіст і волонтер Дем'ян Ганул. В ЗМІ поширили інформацію, що стрілець був у військовій формі. У Міністерстві внутрішніх справ цю заяву спростували.
"Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності", — прокоментував голова МВС Ігор Клименко.
У місті запровадили план-перехоплення "Сирена".
У поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини вбивства.
"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув", — йдеться в повідомленні поліції.
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Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що активіст Дем'ян Ганул просив у СБУ захисту, оскільки в РФ оголосили нагороду за його вбивство. За словами Ганула, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.
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