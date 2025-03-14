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Україна Убивство активіста Дем'яна Ганула

Вбивство Дем'яна Ганула в Одесі: у поліції спростували, що стріляв чоловік у військовій формі

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У місті запровадили план-перехоплення, оскільки стрілець втік з місця події.

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В Приморському районі Одеси 14 березня було застрелено чоловіка. Як пишуть ЗМІ, ним став проукраїнський активіст і волонтер Дем'ян Ганул. В ЗМІ поширили інформацію, що стрілець був у військовій формі. У Міністерстві внутрішніх справ цю заяву спростували.

"Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності", — прокоментував голова МВС Ігор Клименко.

У місті запровадили план-перехоплення "Сирена".

У поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини вбивства.

"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув", — йдеться в повідомленні поліції.

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Нагадаємо, що 24 липня повідомлялося, що активіст Дем'ян Ганул просив у СБУ захисту, оскільки в РФ оголосили нагороду за його вбивство. За словами Ганула, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

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