Смерть Демьяна Ганула в Одессе: первые результаты следственных действий МВД и Нацполиции

Национальная полиция открыла уголовное производство по статье заказное убийство. Уже имеют определенную информацию о стрелке, который убил Демьяна Ганула. После задержания и суда он может получить пожизненное заключение.

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Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что обстоятельствами смерти общественного активиста Демьяна Ганула будут заниматься опытные киевские оперативники. Вместе с оперативниками в Одессу выдвинулся полк Национальной гвардии. Позже Клименко опроверг заявления о том, что стрелком был военный. Об этом чиновник сказал во время выступления в Верховной Раде, написало медиа "РБК-Украина".

Глава МВД подтвердил, что погибший во время стрельбы в Одессе действительно является Демьяном Ганулом. Клименко заверил, что лично будет контролировать ход расследования. Первые шаги ведомства — формирование следственно-оперативной группы, которая вместе с полком НГУ двинулась в Одессу. Других деталей стрельбы чиновник не сообщил.

Через несколько минут появилось сообщение Клименко в Telegram-канале. Он опроверг информацию о том, что стрелком был гражданин в военной форме. По его словам, "есть определенные зацепки" и работают над тем, что установить личность фигуранта. Также министр сообщил, что следственную группу возглавил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму НЕ соответствует действительности", — написал Клименко.

Убийство Ганула — Клименко о стрельбе 14 марта в Одессе Фото: Скриншот

Иван Выговский пока на странице Facebook не писал о стрельбе в Одессе и гибели Ганула. На странице Нацполиции указано, что начали расследование по п. 11 ч. 2 ст. 115 — заказное убийство. Наказание за такое преступление — от 10-15 лет до пожизненного.

Убийство Ганула — Нацполиция о стрельбе 14 марта в Одессе Фото: Скриншот

Убийство Ганула — что известно

Отметим, днем 14 марта в Нацполиции сообщили о стрельбе в Одессе, в результате которой погиб мужчина. После этого народный депутат Алексей Гончаренко написал, а Клименко подтвердил, что речь идет об общественном активисте и волонтере Демьяне Гануле. Правоохранители указали, что информацию о стрельбе получили в 10:30 и по прибытии на место событий увидели, что мужчина погиб.

На фото, опубликованных в сети, заметили татуировку на теле погибшего, которая совпала с татуировкой Ганула. При этом в пабликах появились сообщения о том, что стрелком мог быть гражданин в военной форме. Полиция быстро опровергла такие заявления и призвала слушать только официальные источники информации.

Напоминаем, 31 января Фокус писал о попытке заказного убийства в Полтавской области, к которому может быть причастен местный политический деятель.