В доме нашли флаг РФ: депутат заказал убийство фермера на Полтавщине, новые детали (видео)

Полтавская областная организация партии "За майбутнє" заявила, что не будет "покрывать или защищать подозреваемого" и вынесет на заседание вопрос об отзыве депутата из совета.

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Депутат Полтавского областного совета Олег Дядик обещал "деньги и перспективу" исполнителям заказного убийства владельца местной агрокомпании. Видео, как утверждается, допроса задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, опубликовано в Telegram-канале "Лачен пишет".

В начале видео задержанный сперва говорит, что они приехали проверять гидротехнические сооружения, а потом признается, что планировал убийство. Он говорит, что такую "работу" ему и его сообщникам предложил "шеф", мотивируя "деньгами и перспективой", но размер вознаграждения предварительно не обсуждали. Также подозреваемый на видео подтверждает, что заказчиком был депутат Полтавского областного совета Олег Дядик.

В Офисе генерального прокурора сообщали, что подозреваемый депутат областного совета хотел избавиться от фермера, чтобы захватить его бизнес. Для этого, по данным следствия, он нашел исполнителей и пообещал им 20 тысяч долларов и часть будущих прибылей от предприятия. Жертву планировали повесить на веревке, чтобы инсценировать попытку самоубийства.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых в заказном убийстве фермера в Полтавской области Фото: Офис генерального прокурора

У генпрокурора отмечают, что депутат разработал детальный план: сообщил исполнителям всю информацию о потерпевшем, сам выбрал место, время и способ убийства, чтобы скрыть признаки насильственной смерти.

Следователи нашли у организаторов и сообщников документы, записи, наличные и орудия преступления.

На сделанных во время обыска фотографиях можно также увидеть российскую и советскую символику.

Во время обыска у подозреваемых нашли российскую символику Фото: Офис генерального прокурора

Полтавская областная организация партии "За майбутнє" опубликовала на официальной странице в Facebook заявление, в котором подтвердила, что речь идет о депутате Олеге Дядыке. Также в областной организации заявили, что не намерены покрывать или защищать подозреваемого, а на ближайшее заседание вынесут вопрос об исключении Дядика из партии "За майбутнє".

"Областная организация будет инициировать перед ближайшим съездом партии "За майбутнє" вопрос об отзыве Олега Дядика из депутатов Полтавского областного совета. Все остальные вопросы относительно Олега Дядыка должно решить следствие и суд", — сообщается в заявлении.

Депутата Полтавского областного совета Олега Дядыка исключат из партии "За майбутнє" Фото: Скриншот

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