В оселі знайшли прапор РФ: депутат замовив убивство фермера на Полтавщині, нові деталі (відео)

Полтавська обласна організація партії "За майбутнє" заявила, що не буде "покривати чи захищати підозрюваного" та винесе на засідання питання про відкликання депутата з ради.

Related video

Депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик обіцяв "гроші та перспективу" виконавцям замовного вбивства власника місцевої агрокомпанії. Відео, як стверджується, допиту затриманого співробітниками Служби безпеки України, опубліковане в Telegram-каналі "Лачен пише".

На початку відео затриманий спочатку говорить, що вони приїхали перевіряти гідротехнічні споруди, а потім зізнається, що планував убивство. Він каже, що таку "роботу" йому та його спільникам запропонував "шеф", мотивуючи "грошима і перспективою", але розмір винагороди попередньо не обговорювали. Також підозрюваний на відео підтверджує, що замовником був депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик.

В Офісі генерального прокурора повідомляли, що підозрюваний депутат обласної ради хотів позбутися фермера, щоб захопити його бізнес. Для цього, за даними слідства, він знайшов виконавців і пообіцяв їм 20 тисяч доларів і частину майбутніх прибутків від підприємства. Жертву планували повісити на мотузці, щоб інсценувати спробу самогубства.

Співробітники СБУ затримали підозрюваних у замовному вбивстві фермера у Полтавській області Фото: Офіс генерального прокурора

У генпрокурора зазначають, що депутат розробив детальний план: повідомив виконавцям усю інформацію про потерпілого, сам обрав місце, час і спосіб убивства, щоб приховати ознаки насильницької смерті.

Слідчі знайшли в організаторів і спільників документи, записи, готівку та знаряддя злочину.

На зроблених під час обшуку світлинах можна також побачити російську та радянську символіку.

Під час обшуку у ппідозрюваних знайшли російську символіку Фото: Офіс генерального прокурора

Полтавська обласна організація партії "За майбутнє" опублікувала на офіційній сторінці у Facebook заяву, в якій підтвердила, що мова йде про депутата Олега Дядика. Також в обласній організації заявили, що не мають наміру покривати чи захищати підозрюваного, а на найближче засідання винесуть питання про виключення Дядика з партії "За майбутнє".

"Обласна організація ініціюватиме перед найближчим з’їздом партії "За майбутнє" питання про відкликання Олега Дядика з депутатів Полтавської обласної ради. Усі інші питання стосовно Олега Дядика має вирішити слідство та суд", — повідомляється в заяві.

Депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика виключать з партії "За майбутнє" Фото: Скриншот

Нагадаємо, донька колишньої народної депутатки України та мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа 27 січня опублікувала відео невдалої спроби вбивства її матері за два дні до того, як її було смертельно поранено

24 грудня 2024 року в пресслужбі поліції повідомили, що жителька Запоріжжя найняла кілера, щоб вбити ексчоловіка та його родину. За виконання замовлення вона обіцяла заплатити 15 млн гривень.