У Запоріжжі жінка за 15 млн гривень найняла кілера, щоб вбити ексчоловіка і його родину: подробиці

Після розірвання шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи на руках двох малолітніх дітей, почала готувати план щодо заволодіння статками свого колишнього.

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У Запоріжжі правоохоронці затримали жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родини. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

Так, 34-річна місцева мешканка вирішила позбутися ексчоловіка, його брата та їхньої матері, аби заволодіти мільйонними статками свого колишнього. Правоохоронці вчасно дізналися про планування вбивства і провели спецоперацію, інсценувавши вбивство братів. Згодом кілер повинен був вбити і їхню матір.

Під час слідства з'ясувалося, що після розірвання шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи на руках двох малолітніх дітей, почала готувати план щодо заволодіння статками свого колишнього.

Для цього вона підшукала кілера, який співпрацював з правоохоронцями. Під час кількох зустрічей, за якими спостерігали правоохоронці, замовниця узгодила деталі вбивства членів ексродини. Виконавець повинен був інсценувати розбійний напад під час якого мав вбити колишнього чоловіка і забрати 30 мільйонів гривень.

Також він мав вбити його рідного брата, а згодом — і колишню свекруху. Після чого замовниця б стала повноправною власницею усього майна. Жінка обіцяла кілеру 15 млн гривень. Половину цієї суми вона мала передати після того, як отримає фотопідтвердження.

Для підготовки вона заплатила виконавцю 1600 доларів та 8 000 гривень.

21 грудня, аби врятувати життя трьом членам родини, поліцейські провели спецоперацію на території Запорізької області. Вони інсценували вбивства колишнього чоловіка замовниці та його брата — після чого кілер повідомив жінку про "ліквідацію" двох жертв, надіславши їй фото з місця злочину.

Жінка, впевнившись у частковому виконанні замовлення, зустрілася з кілером та заплатила частину обіцяної суми. Її затримали на місці.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у підготовці замовного вбивства, підготовку розбійного нападу.

Нині жінку взято під варту, їй загрожує до 15-ти років за ґратами.

Нагадаємо, що ДБР і поліція викрили велику схему — лікарі та керівництво ВЛК у Жмеринці допомогли ексдепутату міськради отримати фіктивний діагноз, щоб уникнути служби в армії. Підозрюваного також звинувачують у замовленні вбивства, а "липова" довідка допомогла йому втекти за кордон.

Раніше повідомлялося, що житель Одещини вирішив вбити свого сусіда через постійні сварки. Він готовий був заплатити кілеру 10 тисяч доларів.