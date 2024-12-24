Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

У Запоріжжі жінка за 15 млн гривень найняла кілера, щоб вбити ексчоловіка і його родину: подробиці

новини запоріжжя, замовне вбивство, замовила чоловіка, кілер, потрійне вбивство
Замовницю затримали під час передачі грошей кілеру

Після розірвання шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи на руках двох малолітніх дітей, почала готувати план щодо заволодіння статками свого колишнього.

Related video

У Запоріжжі правоохоронці затримали жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родини. Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

Так, 34-річна місцева мешканка вирішила позбутися ексчоловіка, його брата та їхньої матері, аби заволодіти мільйонними статками свого колишнього. Правоохоронці вчасно дізналися про планування вбивства і провели спецоперацію, інсценувавши вбивство братів. Згодом кілер повинен був вбити і їхню матір.

Під час слідства з'ясувалося, що після розірвання шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи на руках двох малолітніх дітей, почала готувати план щодо заволодіння статками свого колишнього.

Fullscreen

Для цього вона підшукала кілера, який співпрацював з правоохоронцями. Під час кількох зустрічей, за якими спостерігали правоохоронці, замовниця узгодила деталі вбивства членів ексродини. Виконавець повинен був інсценувати розбійний напад під час якого мав вбити колишнього чоловіка і забрати 30 мільйонів гривень.

Також він мав вбити його рідного брата, а згодом — і колишню свекруху. Після чого замовниця б стала повноправною власницею усього майна. Жінка обіцяла кілеру 15 млн гривень. Половину цієї суми вона мала передати після того, як отримає фотопідтвердження.

Fullscreen

Для підготовки вона заплатила виконавцю 1600 доларів та 8 000 гривень.

21 грудня, аби врятувати життя трьом членам родини, поліцейські провели спецоперацію на території Запорізької області. Вони інсценували вбивства колишнього чоловіка замовниці та його брата — після чого кілер повідомив жінку про "ліквідацію" двох жертв, надіславши їй фото з місця злочину.

Fullscreen

Жінка, впевнившись у частковому виконанні замовлення, зустрілася з кілером та заплатила частину обіцяної суми. Її затримали на місці.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у підготовці замовного вбивства, підготовку розбійного нападу.

Нині жінку взято під варту, їй загрожує до 15-ти років за ґратами.

Нагадаємо, що ДБР і поліція викрили велику схему — лікарі та керівництво ВЛК у Жмеринці допомогли ексдепутату міськради отримати фіктивний діагноз, щоб уникнути служби в армії. Підозрюваного також звинувачують у замовленні вбивства, а "липова" довідка допомогла йому втекти за кордон.

Раніше повідомлялося, що житель Одещини вирішив вбити свого сусіда через постійні сварки. Він готовий був заплатити кілеру 10 тисяч доларів.