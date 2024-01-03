Замовив сусіда за $10 тисяч: поліцейські попередили замовне вбивство на Одещині (фото, відео)

Мешканець одного з сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, оскільки з ним у нього були довготривалі неприязні відносини.

Related video

Чоловік замовив вбивство сусіда за 10 тисяч доларів. У Telegram-каналі Національно поліції повідомили подробиці.

Важливо

Чоловік втік з-під домашнього арешту до в'язниці, щоб не святкувати Різдво на самоті

Мешканець одного з сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, оскільки з ним у нього були довготривалі неприязні відносини. Згодом він почав шукати виконавців. Яким чином вони виконають завдання, йому було байдуже. Він вимагав лише підтвердження злочину.

Правоохоронці швидко відреагували. Вони провели спецоперацію, коли усе було обумовлено і підготовлено для виконання. Поліцейські інсценували вбивство від імені одного із виконавців.

На мобільний телефон замовника надіслали "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку. Поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

Фото: Національна поліція

Чоловік, якого планували вбити, залишився живим. За скоєне правопорушнику загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. За інформацією правоохоронців, вибух боєприпасу стався у дворі біля будинку. У результаті загинув місцевий житель 1950-го року народження. Пізніше у столичній поліції додали, що причиною вибуху стала детонація гранати.

У грудні 2023 року мешканець Хмельниччини вбив знайомого, бо сплутав його з російським солдатом. Після того, як чоловік в камуфляжі не відреагував на запитання, засуджений у стані алкогольного сп'яніння вирішив його "ліквідувати".