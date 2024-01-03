Заказал соседа за $10 тысяч: полицейские предупредили заказное убийство в Одесской области (фото, видео)

Житель одного из сел Одесского района решил убить своего соседа, поскольку с ним у него были долговременные неприязненные отношения.

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Житель одного из сел Одесского района решил убить своего соседа, поскольку с ним у него были долговременные неприязненные отношения. Впоследствии он начал искать исполнителей. Каким образом они выполнят задание, ему было безразлично. Он требовал лишь подтверждения преступления.

Правоохранители быстро отреагировали. Они провели спецоперацию, когда все было оговорено и подготовлено для выполнения. Полицейские инсценировали убийство от имени одного из исполнителей.

На мобильный телефон заказчика прислали "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорились о встрече для расчета. Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Фото: Национальная полиция

Мужчина, которого планировали убить, остался жив. За содеянное правонарушителю грозит пожизненное заключение.

Напомним, 5 декабря в Киеве в результате взрыва гранаты погиб мужчина. По информации правоохранителей, взрыв боеприпаса произошел во дворе возле дома. В результате погиб местный житель 1950-го года рождения. Позже в столичной полиции добавили, что причиной взрыва стала детонация гранаты.

В декабре 2023 года житель Хмельницкой области убил знакомого, потому что спутал его с российским солдатом. После того, как мужчина в камуфляже не отреагировал на вопрос, осужденный в состоянии алкогольного опьянения решил его "ликвидировать".