В Запорожье женщина за 15 млн гривен наняла киллера, чтобы убить экс-супруга и его семью: подробности

После расторжения брака с бывшим мужем, женщина, имея на руках двух малолетних детей, начала готовить план по завладению состоянием своего бывшего.

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В Запорожье правоохранители задержали женщину, которая заказала убийство бывшего мужа и его семьи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, 34-летняя местная жительница решила избавиться от экс-супруга, его брата и их матери, чтобы завладеть миллионным состоянием своего бывшего. Правоохранители вовремя узнали о планировании убийства и провели спецоперацию, инсценировав убийство братьев. Впоследствии киллер должен был убить и их мать.

Во время следствия выяснилось, что после расторжения брака с бывшим мужем, женщина, имея на руках двух малолетних детей, начала готовить план по завладению состоянием своего бывшего.

Для этого она подыскала киллера, который сотрудничал с правоохранителями. Во время нескольких встреч, за которыми наблюдали правоохранители, заказчица согласовала детали убийства членов экс-семьи. Исполнитель должен был инсценировать разбойное нападение во время которого должен был убить бывшего мужа и забрать 30 миллионов гривен.

Также он должен был убить его родного брата, а впоследствии — и бывшую свекровь. После чего заказчица бы стала полноправной владелицей всего имущества. Женщина обещала киллеру 15 млн гривен. Половину этой суммы она должна была передать после того, как получит фотоподтверждение.

Для подготовки она заплатила исполнителю 1600 долларов и 8 000 гривен.

21 декабря, чтобы спасти жизнь трем членам семьи, полицейские провели спецоперацию на территории Запорожской области. Они инсценировали убийства бывшего мужа заказчицы и его брата — после чего киллер сообщил женщине о "ликвидации" двух жертв, отправив ей фото с места преступления.

Женщина, убедившись в частичном выполнении заказа, встретилась с киллером и заплатила часть обещанной суммы. Ее задержали на месте.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в подготовке заказного убийства, подготовке разбойного нападения.

Сейчас женщина взята под стражу, ей грозит до 15-ти лет за решеткой.

Напомним, что ГБР и полиция разоблачили большую схему — врачи и руководство ВВК в Жмеринке помогли экс-депутату горсовета получить фиктивный диагноз, чтобы избежать службы в армии. Подозреваемого также обвиняют в заказе убийства, а "липовая" справка помогла ему сбежать за границу.

Ранее сообщалось, что житель Одесской области решил убить своего соседа из-за постоянных ссор. Он готов был заплатить киллеру 10 тысяч долларов.