Депутат, подозреваемый в заказном убийстве, уехал из Украины по фальшивым документам ВВК

По версии следствия, ВВК признала депутата "непригодным" для службы, ссылаясь на его "цирроз печени". Но, как выяснилось позже, никаких проблем с печенью у депутата нет и не было, что подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

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Государственно бюро расследований (ГБР) и Департамент стратегических расследований Нацполиции разоблачили крупную схему: врачи и руководство военно-врачебной комиссии (ВВК) в Жмеринке Винницкой области помогли бывшему депутату горсовета получить фиктивный диагноз, чтобы избежать службы в армии. Подозреваемого, к слову, обвиняют в заказе убийства, а "липовая" справка помогла ему сбежать за границу. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщают в пресс-службе ГБР.

По версии следствия, в январе 2023 года ВВК Жмеринского территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) признала депутата "непригодным" для службы, ссылаясь на его "цирроз печени". Но диагноз был, мягко говоря, странным – врач оформил его без анализов, основываясь только на предоставленных "пациентом" документах. Так, получив нужную справку, депутат еще до выдвижения обвинений в заказном убийстве успел выехать в Польшу.

Но, как выяснилось позже, никаких проблем с печенью у депутата нет и не было, что подтвердила судебно-медицинская экспертиза. В итоге Центральная ВВК ВСУ отменила постановление о его непригодности. Теперь депутату грозит обвинение в использовании поддельных документов, а также подозрение по делу о незаконной переправке через границу.

Кроме того, обвинения предъявили председателю ВВК, главврачу больницы и двум терапевтам, которые помогли провернуть схему. Прокуратура уже подала ходатайство об их аресте.

О ком идет речь

В августе 2023 года сообщалось, что бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований по подозрению в организации убийства депутата. Сообщалось, что отец задержанного также является бывшим народным депутатом VII созыва от "Партии регионов" и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной ОПЗЖ.

Виктор Жеребнюк (справа) и его сын Фото: Zaxid.net

В начале полномасштабного вторжения он покинул Украину и фактически не исполняет свои депутатские обязанности, а его бизнес-интересы в городе представляет сын, отмечали в ГБР. Фокус тогда предположил, что, вероятно, речь идет о Викторе Жеребнюке и его сыне, которого также зовут Виктор.

Следствие предполагает, что причиной заказного убийства стал конфликт депутата с членом земельной комиссии Жмеринского горсовета. По версии следствия, чиновник неоднократно блокировал вопросы, которые были важны для семьи депутата и касались выделения земель под строительство. Эти блокировки затрагивали как личные, так и бизнес-интересы семьи, что, по всей видимости, и стало поводом для организации преступления.

Напомним, 24 октября сообщалось о том, что в Киеве вскрыта масштабная коррупционная схема, связанная с выдачей поддельных документов, позволяющих мужчинам уклоняться от военной службы. Председатель военно-врачебной комиссии, уже имеющий подозрения за аналогичные действия, продолжал влиять на процессы, несмотря на отстранение от должности. Он подыскивал "клиентов", собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК, обеспечивая мужчинам изготовление пакета военно-учетных документов для снятия с учета.

Отметим, что на сайте Фокуса есть раздел новости Украины, где вы можете прочитать о самых интересных происшествиях в нашей стране.