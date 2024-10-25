Депутат, підозрюваний у замовному вбивстві, виїхав з України за фальшивими документами ВЛК

За версією слідства, ВЛК визнала депутата "непридатним" для служби, посилаючись на його "цироз печінки". Але, як з'ясувалося пізніше, жодних проблем із печінкою у депутата немає і не було, що підтвердила судово-медична експертиза.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) і Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції викрили велику схему: лікарі та керівництво військово-лікарської комісії (ВЛК) у Жмеринці Вінницької області допомогли колишньому депутату міськради отримати фіктивний діагноз, щоб уникнути служби в армії. Підозрюваного, до речі, звинувачують у замовленні вбивства, а "липова" довідка допомогла йому втекти за кордон. Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомляють у пресслужбі ДБР.

За версією слідства, у січні 2023 року ВЛК Жмеринського територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК і СП) визнала депутата "непридатним" для служби, посилаючись на його "цироз печінки". Та діагноз був, м'яко кажучи, дивним — лікар оформив його без аналізів, ґрунтуючись тільки на наданих "пацієнтом" документах. Так, отримавши потрібну довідку, депутат ще до висунення звинувачень у замовному вбивстві встиг виїхати до Польщі.

Як з'ясувалося пізніше, жодних проблем із печінкою у депутата немає і не було, що підтвердила судово-медична експертиза. У підсумку Центральна ВЛК ЗСУ скасувала постанову про його непридатність. Тепер депутату загрожує обвинувачення у використанні підроблених документів, а також підозра у справі про незаконне переправлення через кордон.

Крім того, обвинувачення висунули голові ВЛК, головному лікарю лікарні та двом терапевтам, які допомогли прокрутити схему. Прокуратура вже подала клопотання про їхній арешт.

Про кого йдеться

У серпні 2023 року повідомлялося, що колишнього депутата Жмеринської міської ради у Вінницькій області затримали співробітники Державного бюро розслідувань за підозрою в організації вбивства депутата. Пимали, що батько затриманого також є колишнім народним депутатом VII скликання від "Партії регіонів" і чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ.

Віктор Жеребнюк (праворуч) і його син Фото: Zaxid.net

На початку повномасштабного вторгнення він залишив Україну і фактично не виконує свої депутатські обов'язки, а його бізнес-інтереси в місті представляє син, зазначали в ДБР. Фокус тоді припустив, що, ймовірно, йдеться про Віктора Жеребнюка та його сина, якого також звуть Віктор.

Слідство припускає, що причиною замовного вбивства став конфлікт депутата з членом земельної комісії Жмеринської міськради. За версією слідства, чиновник неодноразово блокував питання, які були важливі для сім'ї депутата і стосувалися виділення земель під будівництво. Ці блокування зачіпали як особисті, так і бізнес-інтереси сім'ї, що, вочевидь, і стало приводом для організації злочину.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося про те, що в Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з видачею підроблених документів, які дають змогу чоловікам ухилятися від військової служби. Голова військово-лікарської комісії, який уже має підозри за аналогічні дії, продовжував впливати на процеси, незважаючи на відсторонення від посади. Він підшукував "клієнтів", збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК, забезпечуючи чоловікам виготовлення пакета військово-облікових документів для зняття з обліку.

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