Встигла зайти до під'їзду: донька Фаріон показала відео невдалої спроби вбивства її матері (відео)

За словами доньки вбитої мовознавиці, Фаріон зайшла в під’їзд швидше, ніж нападник встиг щось зробити.

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Мовознавицю Ірину Фаріон підозрюваний у її вбивстві намагався вбити ще за 2 дні до того, як це сталося. Він не встиг цього зробити, бо жінка зайшла до під'їзду. Про це повідомила донька Фаріон Софія Особа.

"17 липня 2024 року. Ти хотів Маму вбити! Але мама швидше зайшла у під’їзд, ніж ти міг в тупій своїй голові подумати", — написала донька Ірини Фаріон.

На оприлюднених кадрах видно, як молодик чекав на мовознавицю на подвір'ї її будинку. Близько 17:13 у кадрі з'явилася Ірина Фаріон, вона поверталася додому з пакетами у руках з магазину. Підозрюваний у вбивстві намагався наблизитися, але жінка увійшла у під'їзд до того, як він встиг це зробити.

Нагадаємо, що Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року. Колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після отримання важкого поранення у голову. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Там останні дні перед вбивством мовознавиці місцеві жителі помічали дивно вдягненого юнака, якого пізніше затримали за підозрою у вбивстві Фаріон.

Також повідомлялося, що 1 січня у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон. Вона розташована у Галицькому районі, на відкриття прийшли друзі та рідні вбитої мовознавиці.