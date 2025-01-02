Любила прогулюватися: у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон, подробиці (фото, відео)
У Львові урочисто відкрили вулицю імені загиблої мовознавиці. Раніше вона називалася "Технічна".
У середу, 1 січня, у Львові відкрили вулицю імені відомої української мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомили у міській раді.
На відкриття вулиці, яка розташована у Галицькому районі та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної, прийшли рідні та друзі Ірини Фаріон, керівництво міста та області та містяни.
Донька Ірини Фаріон Софія Особа (Семчишин) подякувала всім, хто долучився до відкриття вулиці.
"Вічна пам'ять мамі! Вічна шана кожному Герою України, який зараз, в час такої великої жорстокої війни, тримає наше небо. Також подяка всім, хто підтримує нашу родину та тим, хто долучився до відкриття вулиці Ірини Фаріон", — сказала донька Ірини Фаріон, дружина полеглого захисника Василя Особи.
Урочистості завершилися колядою у виконанні Муніципального хору "Гомін". За словами жінки, Ірина Фаріон дуже любила різдвяні традиції.
У коментарі "Суспільному" Ірина Семчишин розповіла, що колишня вулиця "Технічна" є особливим місцем для усієї родини, бо Ірина Фаріон працювала поряд в Львівській політехніці та любила прогулюватися цією вулицею.
Вбивство Ірини Фаріон
Ірина Фаріон загинула 19 липня. На неї було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Жінку в критичному стані доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати.
Через кілька днів, 25 липня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — 18-річного В’ячеслава Зінченка. Він перебуває під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, перша вулиця імені Ірини Фаріон в Україні з'явилася в Івано-Франківську. Місцеві депутати перейменували на честь мовознавиці вулицю Гвардійську.