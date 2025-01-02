Любила прогулюватися: у Львові відкрили вулицю імені Ірини Фаріон, подробиці (фото, відео)

У Львові урочисто відкрили вулицю імені загиблої мовознавиці. Раніше вона називалася "Технічна".

Related video

У середу, 1 січня, у Львові відкрили вулицю імені відомої української мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомили у міській раді.

На відкриття вулиці, яка розташована у Галицькому районі та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної, прийшли рідні та друзі Ірини Фаріон, керівництво міста та області та містяни.

На відкритті вулиці Ірини Фаріон у Львові

Донька Ірини Фаріон Софія Особа (Семчишин) подякувала всім, хто долучився до відкриття вулиці.

Софія Семчишин на відкритті вулиці Ірини Фаріон у Львові

"Вічна пам'ять мамі! Вічна шана кожному Герою України, який зараз, в час такої великої жорстокої війни, тримає наше небо. Також подяка всім, хто підтримує нашу родину та тим, хто долучився до відкриття вулиці Ірини Фаріон", — сказала донька Ірини Фаріон, дружина полеглого захисника Василя Особи.

Громадськість під час відкриття вулиці Ірини Фаріон у Львові

Урочистості завершилися колядою у виконанні Муніципального хору "Гомін". За словами жінки, Ірина Фаріон дуже любила різдвяні традиції.

У коментарі "Суспільному" Ірина Семчишин розповіла, що колишня вулиця "Технічна" є особливим місцем для усієї родини, бо Ірина Фаріон працювала поряд в Львівській політехніці та любила прогулюватися цією вулицею.

Вбивство Ірини Фаріон

Ірина Фаріон загинула 19 липня. На неї було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Жінку в критичному стані доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати.

Через кілька днів, 25 липня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — 18-річного В’ячеслава Зінченка. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, перша вулиця імені Ірини Фаріон в Україні з'явилася в Івано-Франківську. Місцеві депутати перейменували на честь мовознавиці вулицю Гвардійську.