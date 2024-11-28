У Львові перейменували вулицю на честь мовознавиці Ірини Фаріон

Перейменована вулиця з'єднує студентське містечко Львівської політехніки, де викладала Фаріон, з парком і університетом імені Франка, у якому вона навчалася.

У Львові перейменували вулицю Технічну на честь мовознавиці та науковиці Ірини Фаріон, яка загинула 19 липня внаслідок кульового поранення. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада під час засідання 28 листопада.

"У Львові буде вулиця Ірини Фаріон — ухвала сесії Львівської міської ради", — йдеться у повідомленні.

Секретар ради Любомир Мельничук в коментарі "Суспільне Львів" уточнив, що рішення підтримали 43 депутати.

Перейменована вулиця протяжністю 133 метри з’єднує головний корпус національного університету "Львівська політехніка", у якому багато років працювала Фаріон, з парком імені Івана Франка.

"Колишня вулиця Технічна, а тепер — Ірини Фаріон, сполучає вулицю Бандери від студентського містечка Львівської політехніки з парком Івана Франка та простором Львівського національного університету імені Івана Франка", — розказав Мельничук

У липні Львівська міська рада підтримала ідею перейменування однієї з вулиць міста на честь Ірини Фаріон. 27 серпня на фасаді будинку, де жила мовознавиця, встановили меморіальну табличку.

Вбивство Ірини Фаріон

Ірина Фаріон загинула 19 липня цього року. На неї було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Жінку в критичному стані доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати.

Через кілька днів, 25 липня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — 18-річного В’ячеслава Зінченка, який перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, перша вулиця імені Ірини Фаріон в Україні з'явилася в Івано-Франківську. Місцеві депутати перейменували на честь мовознавиці вулицю Гвардійську.

6 жовтня стало відомо, що на фронті загинув зять Ірини Фаріон — Василь Особа. Чоловік мав звання старший солдат і був мінометником.