У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон: деталі засідання (відео)

За словами В'ячеслава Зінченка, він очікував почути від журналістів цікаві запитання, а не "нудятину". Водночас він додав, що не визнає своєї провини і не вбивав мовознавицю. Адвокат Ігор Сулима зі свого боку має намір подавати апеляцію, адже не згоден із рішенням суду.

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26 липня у Львові відбулося засідання суду, де обрали запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Сам 18-річний В'ячеслав Зінченко заперечує те, що стріляв у мовознавицю. Фокус зібрав головні деталі.

Спочатку засідання суду було призначено на 13:00, проте фігуранту справи сім'я найняла приватного адвоката, замість державного, тож було ухвалено рішення перенести суд на 16:00.

Ближче до 5-ї години вечора підсудного знову завели до зали засідань і після невеликих затримок на прохання нового адвоката затриманого підозрюваного, засідання відновилося.

Запобіжний захід для підозрюваного: позиції сторін

Прокурор запросив для В'ячеслава Зінченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права на внесення застави. Пов'язана така вимога з тим, що існують різні ризики. Зокрема, хлопець може переховуватися від правоохоронних органів та суду, аби втекти вiд покарання. Крім того, проживає фігурант не у Львові, а в Дніпрі, що також ускладнювало б завдання.

Адвокат Ігор Сулима не згоден із цим і висловився проти клопотання. Підозра, на його думку, абсолютно не обґрунтована, адже немає чітких доказів того, що його підзахисний має стосунок до скоєння злочину.

"Ще не проведено жодної експертизи, яка б ідентифікувала мого підзахисного з тією особою, яку бачила вся країна на фотознімках. Чогось того, що вказало б, що мій підзахисний має причетність до злочину, захист не побачив. Це настільки передчасна підозра! Навіть не проведена психологічна експертиза", — заявив Ігор Сулима.

Сторона захисту вимагала пом'якшити запобіжні заходи і відправити В'ячеслава Зінченка під домашній арешт із носінням електронного засобу захисту.

Суддя в результаті задовольнив вимогу прокуратури і підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон відправили під варту на 60 днів без права внесення застави.

Адвокат підозрюваного після засідання поговорив із журналістами, передають "РБК-Україна". Ігор Сулима заявив, що планує подавати апеляцію на рішення суду. Він вважає, що запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів не обґрунтований.

"На даний момент дуже мало доказів. Кажу вам, як воно є. А далі буде видно все", — заявив адвокат підозрюваного.

60 днів арешту для вбивці матері: реакція доньки

На засіданні суду була присутня і донька Ірини Фаріон Софія Семчишин. Вона спочатку заявила, що хоче довічного ув'язнення для вбивці її матері і готова боротися до кінця.

"Ми будемо боротися до кінця. Тому що мама казала, що потрібно триматися, боротися і, звичайно, ми переможемо", — заявила Софія Семчишин.

Уже після засідання в коментарі журналістам "Новини.Live" вона додала, що поки що задоволена тим, що вирішив суддя під час засідання, однак боротьба триває. Вона готова на все, щоб покарати винних у стрілянині, яка забрала життя Ірини Фаріон.

"Поки що цього достатньо (запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, — ред.), щоб він посидів і відчув, що він зробив", — говорила донька вбитої в коментарі журналістам.

Під час очікування судді жінка мала змогу звернутися до підозрюваного із запитаннями про те, чому він убив Ірину Фаріон. Відповідний ролик опублікували в "Радіо Свобода". На це В'ячеслав Зінченко лише відповів: "Час покаже". Після цього він ніяк не реагував на запитання Софії Семчишин.

Перервав мовчання: підозрюваний відповів на запитання журналістів

Фігурант справи про вбивство Ірини Фаріон протягом усього часу не звертав увагу на запитання журналістів і лише після засідання побічно висловився щодо звинувачень у його бік.

Своєю чергою В'ячеслав Зінченко заявив, що не згоден зі слідством і не визнає свою провину. Водночас на запитання про причини свого перебування у Львові в день убивства Ірини Фаріон він попросив поставити цікавіші запитання, а не "нудятину". До жертви стрілянини водночас він "не знає" як ставиться.

"Львів взагалі місто таке дуже цікаве. Немає відчуття такого, як у моєму рідному Дніпрі, який мені просто ближчий до серця. Але немає якогось відчуття "совка" якогось. Інфраструктура інша, внутрішні переживання трохи інші", — відповів пізніше підозрюваний про свої відвідини Львова.

Після запитання про те, що фігурант робив біля будинку Ірини Фаріон, він знову попросив журналістів запитати щось цікаве, адже не визнає свою провину і нібито нічого не робив із мовознавицею.

"Я нічого не робив з Іриною Фаріон. Я ж прошу, цікавіше трохи питання... Я ж кажу, нічого я з нею не робив. Це не я!" — продовжив В'ячеслав Зінченко.

Своє ставлення до неонацистських рухів коментувати відмовився, однак про Росію висловився. Фігурант зазначив, що цікавився історією РФ лише поверхово і може лише висловитися про Володимира Путіна і режим Кремля — ставлення максимально негативне.

Водночас В'ячеслав Зінченко акцентував, що не хоче мати нічого спільного з Росією і не мав ніколи. Планів таких також у нього немає.

Перед цим підозрюваного також пробували допитати правоохоронні органи щодо мотивів убивства Ірини Фаріон, однак той "зухвало посміхнувся" і заявив: "Наступне питання".

"У нього запитують: "Що ви думали собі?", "Що ви зробили?". Він стоїть, посміхається. Поводиться досить спокійно як на свій юний вік", — прокоментував поведінку підозрюваного один зі співробітників МВС.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що в МВС розкрили деталі про затриманого вбивцю Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець із Дніпра, який під час підготовки злочину орендував у Львові одразу 3 квартири.

Пізніше в мережі з'явилися можливі кадри із затриманням вбивці Ірини Фаріон. За даними місцевих медіа, затримання відбувалося в мікрорайоні Парус і за цим спостерігали мешканці двору. Правоохоронці спочатку вивели хлопця з під'їзду, а потім посадили в транспортний засіб.

26 липня у Львові відбулося засідання суду, де підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави. Спочатку суд мав відбутися о 13:00, однак засідання перенесли, адже фігуранту найняли приватного адвоката. Через кілька годин суддя виніс своє рішення — 18-річного хлопця відправили під варту без права на внесення застави.

Водночас в СБУ продовжують відпрацьовувати версію про причетність спецслужб РФ до вбивства Ірини Фаріон. Українські спецслужби мають намір з'ясувати, чи був затриманий В'ячеслав Зінченко членом неонацистських рухів, центр яких розташований на території Росії.