Вбивство мовознавиці Ірини Фаріон: СБУ відпрацьовує версію про причетність спецслужб РФ

СБУ перевіряє причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ.

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Служба безпеки України не відкидає причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон і опрацьовує це як одну з версій. Про це повідомив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко на спільному брифінгу Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та СБУ.

"СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів, ми вивчаємо зв’язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій – це причетність служб країни-агресорки до організації цього злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого розташований в країні-агресорці", – повідомив Сергій Андрущенко.

В МВС своєю чергою розповіли, що повністю встановили хронометраж і таймінг життя підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон протягом тих 10 днів, які він готувався до злочину.

У межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.

Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, що підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 26 липня привезли до Львова й обирають запобіжний захід. У поліції повідомили, як вийшли на вбивцю, мотиви та як він планував злочин.