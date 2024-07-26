Убийство языковеда Ирины Фарион: СБУ отрабатывает версию о причастности спецслужб РФ

СБУ проверяет причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ.

Related video

Служба безопасности Украины не исключает причастность российских спецслужб к организации убийства Ирины Фарион и прорабатывает это как одну из версий. Об этом сообщил первый заместитель Председателя СБУ Сергей Андрущенко на совместном брифинге Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и СБУ.

"СБУ сразу подключилась к расследованию этого резонансного преступления. Осуществляется комплекс мероприятий, мы изучаем связи подозреваемого как на территории Украины, так и за рубежом. И одна из версий — это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. Мы проверяем причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого расположен в стране-агрессоре", — сообщил Сергей Андрущенко.

В МВД в свою очередь рассказали, что полностью установили хронометраж и тайминг жизни подозреваемого в убийстве Ирины Фарион в течение тех 10 дней, которые он готовился к преступлению.

В рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тыс. изображений со 170 камер видеонаблюдения.

Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Сейчас следствие продолжается.

Напомним, что подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион 26 июля привезли во Львов и избирают меру пресечения. В полиции сообщили, как вышли на убийцу, мотивы и как он планировал преступление.